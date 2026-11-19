Volkswagen намерен значительно сократить расходы на сотрудников, сообщает телеканал ZDF.

По данным издания, концерн хочет избежать повышения зарплат в 2027 и 2028 годах. Кроме того, компания намерена отменить выплату в размере 27,5% среднемесячного заработка, которую сотрудники могли обменять на дополнительные шесть дней отдыха. Также руководство собирается убрать надбавку в 167 евро в месяц и разрешить менять 35-часовую рабочую неделю в зависимости от загрузки без компенсации.

Представители компании пояснили, что условия ухудшились и возникла необходимость снижать издержки. В профсоюзе, в свою очередь, заявили, что такие решения — это нож в спину сотрудникам. Там подчеркнули: последний раз зарплаты повышали весной 2024 года, и сейчас их необходимо поднять на 5 процентов из-за роста стоимости жизни.

Отмечается также, что ранее Volkswagen намеревался сократить 35 тысяч работников, но теперь, после расторжения десяти тарифных соглашений, число увеличилось на 12 тысяч.