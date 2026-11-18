В ночь на 18 ноября Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. В результате вражеского налета пострадали четыре мирных жителя. Также известно о возгораниях на двух предприятиях.

Подробности — в материале aif.ru.

В Краснодаре задействовали сигнал «Внимание всем»

В Краснодаре во время отражения атаки беспилотников включили сигнал «Внимание всем». Об этом сообщили в городской администрации.

Сообщение о работе системы оповещения опубликовали в канале мэрии на платформе «Макс» в 04:39 по московскому времени. Жителей и гостей краевого центра попросили сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Краснодарский край

В Северском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников пострадали четыре человека. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Из-за падения обломков дронов произошли возгорания на двух предприятиях. Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам — во дворах частных домовладений и на улицах.

В нескольких зданиях выбило окна, в одном из домов повреждена кровля.

«На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».

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Откуда ВСУ атакуют Краснодарский край

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, откуда украинские беспилотники могут запускать для атак на Краснодарский край.

По словам эксперта, значительная часть запусков ведется с гражданских судов, которые скрытно маневрируют в акватории Черного моря, а также с подконтрольных ВСУ материковых территорий. Дандыкин пояснил, что для увеличения боевой нагрузки беспилотников их запускают с максимально близкого расстояния к российскому побережью.

«Думаю, что многие запуски дронов на Краснодарский край производятся с судов, по которым армия России сейчас наносим удары. С Черного моря подходят поближе, чтобы побольше боевую нагрузку на беспилотники поставить. Также пуски ведутся с оккупированной части Херсонской области, отчасти Запорожской. По ночам выходят, запускают, а дальше беспилотники идут, огибая Крым, непосредственно на терминалы и объекты на Черноморском побережье», — сказал Дандыкин.

Что делать при атаке БПЛА

Если сигнал «Воздушная тревога» застал человека на улице, необходимо как можно быстрее покинуть открытое пространство и укрыться в капитальном здании — жилом доме, магазине или административном строении. При возможности следует воспользоваться подземным переходом.

Если поблизости нет здания или другого укрытия, нельзя оставаться на открытом месте. В качестве временной защиты можно использовать любую преграду — дерево, остановку с навесом или выступ стены. Однако такие укрытия не обеспечивают полной безопасности.

После того как удалось попасть в помещение, необходимо отойти от окон: при взрыве стекла могут разлететься и стать источником травм. Лучше переместиться в центральную часть здания — коридор, кладовую или ванную комнату, где нет окон и наружных стен. Рекомендуется лечь на пол и прикрыть голову руками. По возможности следует спуститься на нижние этажи или в подвал.

Во время атаки ни в коем случае не следует пытаться снимать происходящее на телефон.