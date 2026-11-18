Утром 18 ноября обломки украинского беспилотника упали на пятиэтажный жилой дом в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи. В результате происшествия пострадали четыре человека. Кроме того, повреждения получили другие жилые дома, автомобили и газовая труба.

Подробности — в материале aif.ru.

Обломки БПЛА повредили квартиры в пятиэтажке в Адыгее

В поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи утром 18 ноября обломки беспилотника упали на пятиэтажный жилой дом. В нескольких квартирах были повреждены конструкции и остекление.

Четырех пострадавших жильцов доставили в Энемскую центральную районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что состояние людей оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Кроме того, обломки БПЛА повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домов. Также пострадали несколько автомобилей и газовая труба.

В Адыгее работают экстренные службы

На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. К ликвидации последствий также подключились руководство администрации Тахтамукайского района и поселка Энем.

Мурат Кумпилов заявил, что пострадавшим жителям окажут необходимую помощь и поддержку.

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Откуда ВСУ могут атаковать Адыгею

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев предположил, что беспилотники могут запускать с территории Одесской области.

«Дроны пролетели через Крым, обогнули его и дальше продолжили двигаться в направлении региона, с северной стороны Кавказского хребта», — пояснил эксперт.

Что делать при атаке БПЛА

Если сигнал «Воздушная тревога» застал человека на улице, необходимо как можно быстрее покинуть открытое пространство и укрыться в капитальном здании — жилом доме, магазине или административном строении. При возможности следует воспользоваться подземным переходом.

Если поблизости нет здания или другого укрытия, нельзя оставаться на открытом месте. В качестве временной защиты можно использовать любую преграду — дерево, остановку с навесом или выступ стены. Однако такие укрытия не обеспечивают полной безопасности.

После того как удалось попасть в помещение, необходимо отойти от окон: при взрыве стекла могут разлететься и стать источником травм. Лучше переместиться в центральную часть здания — коридор, кладовую или ванную комнату, где нет окон и наружных стен. Рекомендуется лечь на пол и прикрыть голову руками. По возможности следует спуститься на нижние этажи или в подвал.

Во время атаки ни в коем случае не следует пытаться снимать происходящее на телефон.