Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры в украинском Измаиле и сухогрузу, следовавшему в порт Южный. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Измаиле поражены объекты, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Также под удар попало морское судно, которое перевозило в порт Южный грузы двойного назначения для нужд Вооруженных сил Украины.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ», — проинформировали в Министерстве обороны.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что операторы БПЛА российской группировки войск «Восток» нанесли серию ударов FPV-дронами по скоплениям ВСУ в Запорожской области.