Боевиков «Айдара»* могли бросить на купянское направление, чтобы сдерживать оставшихся там украинских военных, желающих покинуть позиции. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Командование ВСУ отправило весь личный состав 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» на купянское направление, сообщили силовые структуры РФ. Боевиков могли перебросить в Харьковскую область в качестве наказания за конфликт с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым, говорилось в публикациях.

«Действительно, наши разведчики фиксируют на купянском участке "айдаровцев"*, но точная численность пока устанавливается. Естественно, таких, скажем, ярых нацистов отправляют ради удержания передовых рубежей за счёт карательных мер», — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что боевики, которые находятся на передовой на купянском направлении, часто не желают воевать и покидают позиции.

«Те "бусифицированные" военные, которые находятся на самом передке, не желают воевать и часто самовольно покидают позиции. "Айдаровцы" для этого и работают, чтобы их удерживать», — добавил эксперт.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.