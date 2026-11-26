В ночь на 25 ноября беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько регионов России. Самой масштабной стала атака на Самарскую область. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили свыше 145 БПЛА, но погиб один человек, а в ряде районов произошли перебои с электроснабжением и транспортом.

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии aif.ru связал дальность украинских беспилотников с совершенствованием их конструкции и западной разведывательной поддержкой. По его оценке, ответ России строится не только на перехвате дронов в воздухе, но и на ударах по точкам их создания, хранения, запуска и снабжения.

Откуда запускают дроны

Эксперт отметил, что беспилотники, летевшие в сторону Самары, вероятнее всего запускали из Харьковской и Сумской областей — ближайших к этим направлениям приграничных регионов Украины.

При этом позиции запуска, по словам Кнутова, постоянно меняются: противник стремится затруднить их обнаружение и поражение. Значительная часть БПЛА, по его оценке, перехватывается уже на первых рубежах — в Белгородской, Курской и Брянской областях; в зависимости от направления там может уничтожаться до 60% аппаратов.

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Как ВСУ увеличивают дальность БПЛА

Кнутов обратил внимание, что украинская сторона наращивает дальность полёта самолётных дронов за счёт увеличения объёма топлива. Крылья таких аппаратов полые и выполнены из пластика, который слабо отражает радиолокационные сигналы; внутри размещаются гибкие топливные баки.

Чем больше площадь крыла, тем больше топлива может уместиться на борту — и тем дальше дрон способен лететь. Именно это, по мнению эксперта, позволяет ВСУ атаковать объекты в глубине российской территории.

Маршруты, утверждает Кнутов, противник строит с опорой на данные зарубежных спутниковых систем.

«Американская спутниковая информация помогает обходить российскую ПВО, а французская оптическая разведка может использоваться при прокладке маршрутов для крылатых ракет, включая Storm Shadow, "Скальп", а также "Фламинго"», — отметил Кнутов.

Ещё одна особенность современных атак — мобильность пусковых комплексов. Кнутов отметил, что обычные направляющие балки стоят недорого, поэтому их уничтожение не всегда критично для ВСУ: оборудование легко восстановить или перевезти на новую площадку.

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Еще один вариант — комплексы, размещённые в грузовых автомобилях.

«В кузове фуры устанавливается контейнер с дронами: машина прибывает в район, открывает борта, запускает аппараты и быстро покидает позицию. Такая схема затрудняет обнаружение места старта», — рассказал Кнутов.

РФ отвечает ударами по нескольким целям

Логику российского ответа четкая: удары наносятся по местам сборки, складирования и запуска беспилотников. Параллельно российские силы работают по логистическим маршрутам, по которым на Украину поступают комплектующие, готовые аппараты и другое вооружение.

«Наш ответ достаточно простой: стараемся работать по местам сборки, местам складирования и местам запуска беспилотников. Кроме того, ведется работа по нарушению связей Киева с европейскими странами, чтобы осложнить доставку дронов и компонентов в районы, откуда осуществляются атаки на российскую территорию», — отметил Кнутов.

Эксперт при этом напомнил о планах киевского режима расширить производство дронов в ближайшее вресмя при поддержке западных стран.

«На следующий год 60% западных средств для Украины направят на выпуск БПЛА и доведут производство до 20 миллионов аппаратов; от 60 до 70% из них будут производиться в Европе», — сказал Кнутов.

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Киев уже переносит часть оборонных предприятий за рубеж и создаёт совместные производства с европейскими партнёрами. Рассматривается и размещение производств в подземных помещениях, в частности в Киевской области. Это должно затруднить обнаружение и поражение предприятий, выпускающих беспилотники и крылатые ракеты.

Главная задача — изолировать Украину от внешнего мира

В этих условиях, считает Кнутов, перед Россией встаёт задача добиться изоляции Украины от внешних поставок. Он допускает два пути: удары по предприятиям в Европе, которые эксперт называет рискованными из-за возможной эскалации, либо нарушение логистики так, чтобы усложнить доставку дронов из западной части Украины на левобережье.

«Нарушение таких маршрутов увеличило бы расстояние, которое приходится преодолевать беспилотникам до территории РФ, и сократило бы их эффективную дальность применения. То есть, по сути, стоит задача изолировать Украину от внешнего мира», — подытожил Кнутов.