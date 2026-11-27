В ночь на 27 ноября российские силы нанесли массированные удары по территории Киевской области. Сообщалось о поражении объектов в Белой Церкви и Гостомеле. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru пояснил логику этих атак.

«Удары наносились по объектам энергетики, которые питают предприятия ВПК, военные объекты, которые могут быть вокруг Белой Церкви в том числе. В основном это трансформаторы. Этой ночью "Герани" и ракеты наведались не только в Киевскую область, но и дальше, ближе к Западной Украине, а также в Одессу. Был массированный налёт», — отметил Дандыкин.

По его словам, основной упор делается на выбивание энергетической инфраструктуры, поскольку у ВСУ «всё завязано на неё».

«Противник что-то успевает восстанавливать. Но туда снова потом наносится удар. То есть это системная работа. Всё выслеживается, ведется объективный контроль», — сказал эксперт.

Дандыкин допустил, что блэкаут, наблюдавшийся в Киеве, может распространиться на весь регион.

«Города Киевской области несомненно разделят участь столицы. Производство электроэнергии упало по всей стране. И удары будут продолжаться», — подчеркнул он.

Уязвимость энергосистемы Дандыкин связывает с её централизованным характером: генерация общая, и поражение распределительных подстанций и опор ЛЭП автоматически сказывается на снабжении целых агломераций.

При этом эксперт акцентировал, что главной задачей ударов является не временное поражение объектов, а их уничтожение с долгосрочным эффектом.

«Мне не нравится слово "поражены". Моё слово, как военного человека, — уничтожено. Важно бить так, чтобы не могли восстановить объект два-три месяца или даже полгода. Это касается и мостов», — пояснил он.

Помимо энергетики, приоритетными целями российской армии сегодня остаются ракетное производство и логистика ВСУ.

Ранее сообщалось, ранее российские военные нанесли сокрушительный удар по промышленному предприятию «Химволокно» в Киеве. Этот завод украинские боевики использовали не только по прямому назначению, но и для производства и сборки беспилотных летательных аппаратов.