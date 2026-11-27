Владимир Зеленский заявил, что власти Киева разрабатывают план на случай ухудшения ситуации с логистикой в городе, пишет РИА Новости.

«Разработаны конкретные алгоритмы работы общественного транспорта и в целом логистики в Киеве на случай значительного ухудшения ситуации», — указал Владимир Зеленский.

Ранее в Верховной раде заявили, что Киев зимой может столкнуться с серьезными трудностями.

До этого момента мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы самостоятельно подготовиться к «плохим сценариям» этой зимой.