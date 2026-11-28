Дежурные расчеты российской противовоздушной обороны в течение субботы, 28 ноября, перехватили и ликвидировали 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. О результатах работы средств ПВО в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени сообщило Минобороны России.

Согласно сводке военного ведомства, воздушные цели противника были обнаружены и нейтрализованы над территориями шести субъектов Российской Федерации. В перечень регионов, где днем отражались налеты беспилотников ВСУ, вошли Белгородская, Брянская, Калужская и Курская области, а также Республика Башкортостан и Республика Крым.

Ранее, в утренней сводке за 28 ноября, оборонное ведомство отчиталось о масштабном ночном налете, в ходе которого средства ПВО перехватили 1 246 украинских беспилотников над российскими регионами, передавал aif. В частности, в сторону Московского региона с вечера пятницы летели 462 дрона, над Брянской областью за сутки ликвидировали 506 аппаратов, над Калужской — 120, над Ростовской — свыше 50, а над Тульской — 27.