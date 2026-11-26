Россия отвечает на атаки украинских беспилотников ударами по местам их производства, сборки, хранения и запуска. Для долгосрочного противодействия таким налётам также ведется работа по нарушению логистических маршрутов, по которым на Украину поступают комплектующие и готовые дроны, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru.

«Наш ответ достаточно простой: стараемся работать по местам сборки, местам складирования и местам запуска беспилотников. Особое значение также имеет нарушение российскими силами логистических связей Украины с европейскими странами, через которые поступают необходимые для военного производства ресурсы. Это позволяет осложнить доставку беспилотников, комплектующих и другого вооружения в районы, откуда осуществляются атаки на российскую территорию», — сказал Кнутов.

Кнутов также обратил внимание на планы по дальнейшему расширению производства украинских беспилотников при поддержке западных государств. По его оценке, значительная часть финансирования будет направляться именно на выпуск дронов, причём производство отдельных типов аппаратов наладят непосредственно на европейских предприятиях.

«На следующий год ставится задача направить 60% всех средств, которые Запад выделяет Украине, на производство беспилотников и довести их выпуск до 20 миллионов. При этом значительная часть этих аппаратов, от 60 до 70%, будет непосредственно производиться европейцами», — заявил эксперт.

По его словам, Украина уже переносит часть оборонных предприятий за рубеж, создавая совместные производства с европейскими партнёрами. Речь идёт прежде всего о беспилотниках самолётного типа, тогда как на украинской территории может сохраняться сборка отдельных категорий аппаратов.

Кроме того, по словам Кнутова, рассматривается возможность размещения оборонных производств в подземных помещениях, в частности в Киевской области. Это должно затруднить обнаружение и поражение предприятий, выпускающих беспилотники и крылатые ракеты.

Эксперт отметил, что подобная ситуация ставит перед Россией дополнительную задачу: добиться изоляции Украины от внешнего мира.

«Для борьбы с дронами нам придётся либо работать по предприятиям, расположенным в Европе, что является достаточно рискованным шагом из-за возможной эскалации конфликта, либо добиваться изоляции Украины от внешнего мира. В том числе речь идёт о нарушении логистики таким образом, чтобы доставлять беспилотники из западной части Украины на левобережье стало значительно сложнее», — пояснил Кнутов.

«Нарушение таких маршрутов увеличило бы расстояние, которое приходится преодолевать беспилотникам до территории РФ, и сократило бы их эффективную дальность применения», — подытожил военный эксперт.