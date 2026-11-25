Уничтожение серверов украинского экстремистского сайта «Миротворец»* технически возможно, однако добиться полного прекращения его работы будет значительно сложнее из-за наличия резервных копий и зеркал в разных странах. Кроме того, деятельность ресурса, вероятно, поддерживается западными спецслужбами. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Ранее на «Миротворце»* разместили данные вице-премьера Италии Маттео Сальвини, также там обнаружили имена семи депутатов Европарламента от оппозиционного «Движения 5 звезд». Премьер-министр Джорджа Мелони заявила Владимиру Зеленскому, что это неприемлемо, а вице-премьер Антонио Таяни потребовал через итальянского посла разъяснений от Киева. После этого карточка Сальвини исчезла с ресурса.

По словам эксперта, рассчитывать на то, что все серверы «Миротворца»* находятся исключительно на территории Украины, не приходится. Подобная инфраструктура сделала бы ресурс уязвимым и поставила бы его существование в зависимость от возможностей украинских властей защищать собственные информационные мощности.

«Думаю, что нанести удары по инфраструктуре сайта технически возможно. Но здесь возникает вопрос: сколько существует резервных копий, сколько зеркал и в каких странах они размещены. У меня нет сомнений, что серверная инфраструктура распределена по разным государствам. Если бы все находилось исключительно на территории, подконтрольной Киеву, ресурс был бы гораздо более уязвим», — заявил Рогов.

Он также высказал мнение, что деятельность «Миротворца»* поддерживается не только украинскими структурами. По оценке собеседника aif.ru, в обеспечении работы ресурса могут быть заинтересованы западные спецслужбы и силы, выступающие за сохранение нынешней политической конфигурации.

«Нет сомнений, что деятельность сайта поддерживается в том числе западными спецслужбами и глобалистскими структурами. Их устраивает подобное расчеловечивание прежде всего русских людей, а также создание атмосферы страха, запугивания и террора», — подчеркнул эксперт.

Говоря о людях, стоявших у истоков проекта, Рогов отметил, что изначально его создание было связано с украинскими националистическими кругами. По его словам, одним из инициаторов был Юрий Гудиненко из Запорожья, который сначала пытался реализовать другой проект, но впоследствии появился «Миротворец»*.

«Изначально за созданием ресурса стояли представители националистических кругов. Одним из таких персонажей был Юрий Гудиненко из Запорожья. Сначала у них был один проект, но он не получил развития, после чего был реализован "Миротворец". Затем инициаторы обратились за поддержкой к Арсену Авакову** и Петру Порошенко**, а тогдашний соратник Авакова** Антон Геращенко** начал курировать этот проект», — рассказал Рогов.

По утверждению эксперта, впоследствии ресурс получил поддержку на государственном уровне.

Рогов отметил, что смена украинских президентов не привела к существенным изменениям в работе сайта, поскольку его функционирование зависит не от конкретной фамилии главы государства, а от сложившейся системы.

«Здесь дело не в отдельных людях, а в системе, которая была выстроена... Кураторство ресурса осуществляется на уровне СБУ и других силовых структур», — сказал эксперт.

По словам Рогова, на сайте активно продолжают публиковать персональные данные людей, которых украинские власти считают неугодными.

«В базу вносят даже детей, которые пересекали административную границу с Крымом или новыми российскими регионами. Там также фигурируют западные политики, деятели культуры и, в первую очередь, огромное количество граждан России», — подытожил Рогов.

* Сайт признан террористическим и запрещен в России

** Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов