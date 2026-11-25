На совещании с ГУР и главкомом ВСУ Михаилом Драпатым Зеленский заявил о своем недовольстве работой последнего из-за провалов в сфере ПВО. Политолог Владимир Скачко в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что Зеленский использует главкома для перекладывания ответственности, а военный эксперт, подполковник запаса Олег Иванников предупредил: Драпатый может стать целью боевиков, оставшихся без выплат.

«Стрелочник» для Зеленского: зачем нужен Драпатый

Политолог Владимир Скачко поделился мнением, что в сложившихся условиях Зеленский использует главкома для перекладывания ответственности.

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«Претензии означают, что дела ВСУ действительно идут крайне плохо и на самой линии боевого столкновения, и в тылу, где без западных подпиток ПВО страдает. За это кто-то должен отвечать, кто-то должен отвлекать внимание, это во-первых», — сказал он.

Скачко подчеркнул, что сам Зеленский подолгу отсутствует в стране, поэтому ему нужен «стрелочник».

«Во-вторых, кто-то должен снимать ответственность лично с Зеленского. Кто-то должен понести ответственность в той ситуации, когда самого верховного главнокомандующего по две-три недели нет в стране, которая участвует в конфликте и проигрывает его. Кто за это должен отвечать? Понятно, что сначала стрелочники, а потом и главком», — уточнил политолог.

Таким образом, по оценке Скачко, претензии к Драпатому — это не столько про ПВО, сколько про попытку Зеленского отвести удар от себя: верховный главнокомандующий, который неделями отсутствует в стране, нуждается в фигуре, на которую можно переложить ответственность за провалы и на фронте, и в тылу.

«Драпатый, по сути, никто»: фигура на выброс

Владимир Скачко уточнил, что Драпатый не является сколь-либо значимой фигурой.

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«Драпатый, по сути, никто, человек, которого вынесла волна. Как его вынесла, так и унесёт. Такие люди в такой должности, они ещё и функционал. Это не Драпатый, а функционал. Конечно, главнокомандующий ВСУ является лучшим козлом отпущения, самым громким, самым привлекательным, самым приковывающим к себе внимание. А всё остальное не только от Зеленского зависит, а ещё от тех, кто, собственно говоря, оценивает готовность Украины к конфликту», — сказал он.

Здесь ключевой тезис: Драпатый — не самостоятельная фигура, а «функционал», которого вынесла волна и так же унесёт. Именно поэтому главком ВСУ — идеальный «козёл отпущения»: самая заметная должность, приковывающая внимание, на которую удобно свалить всё, что не зависит лично от Зеленского.

Когда уйдёт Драпатый: версия политолога

По мнению Скачко, в ближайшей перспективе Драпатый останется на своей должности.

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«Не думаю, что в нынешней ситуации последует отставка Драпатого. Отставка главкома будет при следующих условиях: когда нужно будет подготовиться к новому витку эскалации и к власти должны прийти уже совсем уже отмороженные, агрессивные неонацисты, которые сейчас всё больше и больше захватывают власть в войсках, составляют её самые надёжные, самые боевые, связанные с режимом части. Исторически параллель можно провести с ситуацией, когда при дворе султана или там римского императора, когда захватывают власть и удаляется всё руководство военное и политическое, и гражданское, приходят военные, и начинается либо новая диктатура, либо новый виток боевых действий. Страна падает в пропасть, и то, кто будет руководить этим падением, собственно, не имеет никакого значения», — подытожил он.

Бунт в ВСУ: Драпатый как цель боевиков

Главком ВСУ может стать целью оставшихся без обещанных выплат украинских боевиков. Об этом сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, комментируя информацию о том, что заключивших контракты при министре обороны Михаиле Федорове оставят без обещанного денежного довольствия в размере до 400 тысяч гривен.

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«Недовольство боевиков ВСУ прежде всего будет направлено на главкома ВСУ Драпатого. Что бы ни обещал Федоров, его уже нет, и вряд ли он когда-нибудь будет занимать ключевые позиции в Минобороны Украины. А Драпатый является основным исполнителем всех идей Федорова. И либо ему придется искать денежные средства, либо быть готовым к тому, что боевики в любой момент могут захватить любой административный центр, город, органы власти этого города. Они могут взять в заложники представителей военно-гражданской администрации и потребовать обещанных им выплат», — пояснил эксперт.

Фигура Михаила Драпатого оказалась в идеальной точке пересечения двух кризисов: сверху Зеленский ищет, на кого переложить ответственность за провалы на передовой и в тылу, а снизу копится недовольство боевиков, которым не заплатили обещанные деньги.

Политолог Скачко прямо называет главкома «функционалом» и «козлом отпущения». Эксперт Иванников, в свою очередь, предупреждает: недовольство боевиков будет направлено именно на Драпатого. Главный вывод прост: Драпатый обречён — если не как «стрелочник» для Зеленского, то как цель для собственных боевиков, и в обоих сценариях его судьба решается не им, а теми, кто использует его должность для прикрытия собственных провалов.