Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара может ответить на удар украинских беспилотников по порту Бенгази уничтожением украинских военных объектов на западе Ливии, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее Владимир Зеленский и СБУ взяли на себя ответственность за атаку на корвет в Бенгази, опубликовав запись с камеры безэкипажного катера. Зампредседателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни назвал этот теракт, в результате которого пострадали мирные граждане, равносильным объявлению войны ливийскому государству.

По словам Матвийчука, Ливия фактически разделена на две части: восток контролирует Хафтар, поддерживающий хорошие отношения с Россией, а запад ориентирован на Евросоюз. Именно там, отметил эксперт, размещены украинские военные объекты.

«Украина имеет там участок, на котором расположила свои военные базы и около 200 украинских военнослужащих», — рассказал он.

Матвийчук считает, что у Хафтара достаточно сил для ответного удара: «Хафтар — достаточно мощный военачальник, у него большая армия и значительные военные ресурсы. Думаю, мы можем ожидать ударов по военным базам, которые Украина развернула на западе Ливии».

Эксперт также обратил внимание на стратегическое значение Бенгази для российского присутствия в регионе.

«В Бенгази у нас есть промежуточная транспортная база Военно-морского флота. Думаю, что для патрулирования региона могут быть направлены дополнительные российские боевые корабли, которые смогут выполнять антипиратские и антитеррористические задачи», — отметил полковник.

При этом он полагает, что последствия инцидента могут выйти за рамки двустороннего противостояния: «Обострение ситуации в Средиземноморье способно повлиять на общую военно-политическую обстановку в регионе».

Матвийчук также связал атаку в Бенгази с ударом по российскому сухогрузу Sparta II в Финском заливе 21 ноября. По его мнению, эти события являются частью более масштабной стратегии.

«Удар в Финском заливе и удар в Бенгази связаны между собой. Это попытка определенных сил посредством киевского режима противопоставить друг другу трех мировых лидеров — российского, китайского и американского — и не допустить заключения мирных договоренностей», — считает эксперт.

По оценке Матвийчука, подобная стратегия может преследовать цель втянуть Россию в масштабное противостояние сразу в нескольких регионах.

«В Балтике сложилась ситуация, при которой важно предпринимать военные действия для защиты нашего торгового и военного флота. Одновременно, вероятно, нужно увеличивать российское присутствие в Средиземноморье», — подытожил Матвийчук.

Тем временем Муса аль-Куни заявил, что после ударов в Бенгази государство примет правовые и дипломатические меры на региональном и международном уровнях, включая передачу дела в Международный суд ООН и Совбез. Он призвал СБ ООН провести экстренное заседание и внести Зеленского в список террористов.