Министр обороны России Андрей Белоусов ознакомился с работой Военно-социального центра (ВСЦ), который занимается вопросами социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Главе ведомства представили цифровые сервисы центра, в том числе систему обработки обращений с использованием искусственного интеллекта.

В Министерстве обороны отметили, что ВСЦ работает по принципу «одного окна». Военнослужащие и их родственники могут получить помощь по вопросам финансового и жилищного обеспечения, медицинским и кадровым документам, а также проконсультироваться с представителями профильных подразделений Минобороны, банков, страховой компании «СОГАЗ», нотариальной палаты и военной прокуратуры.

С июля 2024 года центр принял более 145 тыс. посетителей. В среднем сюда обращаются около 300 человек в день, более 82% вопросов удается решить на месте. Остальные обращения направляют в профильные подразделения ведомства.

Белоусову также продемонстрировали обновленную горячую линию ВСЦ, работающую с применением ИИ. Голосовой помощник проводит первичную консультацию, после чего оператор проверяет сведения по единой базе Минобороны и связывается с заявителем с подготовленным ответом.

С начала 2026 года контакт-центр принял более 1,3 млн звонков — от 2 тыс. до 8 тыс. ежедневно. Около трети обращений уже обрабатывает робот. По словам статс-секретаря — заместителя министра обороны Анны Цивилевой, штат операторов полностью укомплектован, в том числе в новосибирском филиале.

В течение месяца специалисты центра разработали более 50 ИИ-агентов. Некоторые из них уже применяются для проверки документов о ранении, расчета выплат, распределения обращений и поиска информации о военнослужащих в информационных системах ведомства.

Отдельное внимание уделили развитию сервисов автоматического предоставления социальных льгот. Благодаря цифровизации участникам специальной военной операции и их семьям больше не нужно самостоятельно собирать документы для получения большинства мер поддержки. Необходимые сведения ведомства могут получать через сервис «Витрина данных» Минобороны.

Кроме того, более 95% мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей перевели в многофункциональные центры и на портал «Госуслуги». По данным ведомства, это позволило сократить сроки предоставления помощи в два раза и исключить необходимость личного посещения различных учреждений.

По итогам проверки Белоусов определил дальнейшие направления развития центра. В частности, до конца года планируется внедрить новую схему обработки звонков: робот будет фиксировать запросы, а затем перезванивать заявителям с готовыми ответами, подготовленными операторами с помощью ИИ. Также предполагается расширить практику личных приемов специалистов ВСЦ в региональных отделениях фонда «Защитники Отечества».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил, что для преодоления барьеров на пути развития ИИ нужны большие инвестиции.