Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, офицеров, ветеранов, ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября. Поздравление опубликовано в официальном приказе главы военного ведомства.

В документе подчеркивается значительная роль ракетчиков и артиллеристов в военной истории страны. Белоусов отметил, что представители этих родов войск на протяжении многих лет демонстрируют мужество, профессионализм и преданность Отечеству.

«Сегодня личный состав ракетных войск и артиллерии самоотверженно выполняет свой воинский долг, в ходе специальной военной операции эффективно решает ответственные задачи по нанесению огневого поражения противнику, уничтожению его техники и живой силы», — говорится в приказе.

В завершение Белоусов поблагодарил их за службу и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Ранее Белоусов обратился с поздравлением к военнослужащим, офицерам и ветеранам войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) по случаю их профессионального праздника.