27 ноября 2026 года — суббота, выходной день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.

28 ноября — первый выходной день недели и начало Рождественского поста. В Москве ожидается облачная погода без существенных осадков, но из-за ветра холод будет ощущаться сильнее. Завершите домашние дела, проведите время с близкими и не спешите — впереди еще целое воскресенье.

Какой церковный праздник сегодня, 28 ноября 2026 года

Православные вспоминают мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, а также преподобного Паисия Величковского. Гурий, Самон и Авив пострадали за веру во времена гонений, а Паисий Величковский известен как переводчик святоотеческих трудов и возродитель старчества. С этого дня начинается Рождественский пост, который в народе называют Филипповым.

В народном календаре 28 ноября — Гурьев день (Гурий Зимний, Гурий Морозный). Считалось, что с этого дня зима окончательно берется за дело: начинает нагонять морозы, засыпать землю снегом и покрывать деревья инеем.

Что нельзя делать 28 ноября: по народным поверьям не стоит ссориться и выяснять отношения. Не рекомендуется давать в долг деньги и вещи. Также не советуют начинать новые важные дела.

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Какие праздники отмечаются 28 ноября 2026 года

Всемирный день сострадания — праздник учрежден по инициативе индийского поэта и общественного деятеля Притиша Нанди и впервые прошел в 2012 году в Мумбаи. Его главная идея — продвижение принципа ахимсы: ненанесения вреда любой живой форме ни мыслью, ни словом, ни делом.

Также 28 ноября отмечают праздники:

День Красной планеты (День Марса),

День профессионального бухгалтера.

Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник.

Кто отмечает именины 28 ноября 2026 года

По православным святцам в этот день именины отмечают:

Кто из известных людей родился 28 ноября

1829 — Антон Рубинштейн, российский композитор, пианист, дирижер, основатель первой русской консерватории.

1856 — Александр Кастальский, русский композитор, хоровой дирижер, фольклорист, музыковед.

1880 — Александр Блок, поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик, классик русской литературы.

1906 — Дмитрий Лихачев, советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, академик АН СССР и РАН, общественный деятель.

1915 — Константин Симонов, советский поэт, прозаик, драматург, общественный деятель.

1919 — Михаил Жарковский, советский актер театра и кино.

1922 — Галина Новожилова, актриса театра и кино, радиоведущая, заслуженная артистка РСФСР.

1927 — Степан Пучинян, советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ.

1932 — Зиновий Высоковский, советский и российский актер театра и кино, артист эстрады, народный артист РФ.

1943 — Александр Кнайфель, советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).

1956 — Андрей Ургант, советский и российский актер театра и кино, телеведущий.

1964 — Светлана Письмиченко, советская и российская актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа, заслуженная артистка России (2003).

1983 — Прохор Чеховской (фамилия при рождении — Быков), российский актер театра, кино и дубляжа.

1990 — Зиверт (урожденная Юлия Сытник), российская поп-певица.

Чем отличаются день рождения от именин и дня ангела? Подробнее

Прогноз погоды на 28 ноября 2026 года

28 ноября в Москве ожидается облачная погода без существенных осадков. Ночью температура составит от -5 до -3 °C, днем — от -3 до -1 °C. Атмосферное давление повысится до 765 мм рт. ст.. Из-за плотного северо-западного ветра холод будет ощущаться сильнее — одевайтесь теплее. Прогноз погоды в Москве на 28 ноября.

Магнитные бури 28 ноября 2026 года

28 ноября ожидается возмущение магнитосферы Земли из-за воздействия корональной дыры на Солнце. Метеозависимым людям рекомендуется снизить нагрузку и больше отдыхать. Магнитные бури сегодня по часам.

Что приготовить на ужин 28 ноября: рецепт дня

В постный выходной день хочется чего-то сытного, но простого. Приготовьте грибную запеканку с тофу — уютное блюдо, которое не нарушает пост и нравится всей семье. Пошаговый рецепт.

Календарь дачника на 28 ноября 2026 года

28 ноября 2026 года Луна убывает: днем она еще в Раке, а после 14:25 переходит в Лев. Займитесь просушкой и ремонтом: проверьте и просушите инвентарь, приведите в порядок парники и теплицы, подправьте крепления и укрытия. Календарь дачника на каждый день.

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2026 года

Суббота проходит на фоне убывающей Луны и перехода из Рака в Льва. День благоприятен для отдыха и общения с близкими, но не для активных действий и важных решений. Хорошее время для домашних дел и подготовки к новой неделе. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе.

Любовный гороскоп на ноябрь 2026 года для всех знаков зодиака Подробнее

Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос

28 ноября — неблагоприятный день для стрижки. По лунному календарю 19-е лунные сутки считаются неподходящими для посещения парикмахерской. Окрашивание волос нейтрально — рекомендуется выбирать натуральные оттенки. Если хотите освежить образ, лучше отложить визит к мастеру и посвятить вечер питательной маске для волос. Лунный календарь красоты.

Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на субботу, находятся под влиянием Сатурна. Считается, что в эту ночь людям могут сниться важные предупреждения, связанные с работой, обязанностями и долгосрочными планами. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.

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