27 ноября 2026 года — пятница, рабочий день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.

Пятница завершает рабочую неделю. Завершите текущие задачи, не планируйте на вечер ничего обязательного и позвольте себе выдохнуть.

Какой церковный праздник сегодня, 27 ноября 2026 года

Православные вспоминают апостола Филиппа, одного из двенадцати учеников Христовых, а также святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.

27 ноября 2026 года — постный день (пятница).

В народном календаре 27 ноября — Филиппов день, или Куделица. Это последний день перед началом строгого поста, поэтому на Руси столы накрывали богато: пекли блины и пироги, варили щи, жарили курицу с грибами. Женщины пряли из кудели — очищенного волокна льна или конопли — и мастерили куколку-оберег Кудельницу. С этого дня начинался «волчий месяц»: считалось, что волки сбиваются в стаи и подходят ближе к селениям.

Что нельзя делать 27 ноября: по народным поверьям запрещено ссориться и ругаться — особенно с детьми и родителями, конфликт может затянуться. Не рекомендуется заниматься тяжелой работой, пересчитывать деньги и давать в долг, сидеть на углу стола, оставлять на столе крошки и немытую посуду. Не стоит ходить в лес в одиночку и уезжать далеко от дома.

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Какие праздники отмечаются 27 ноября 2026 года

День морской пехоты — профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морского флота России. Установлен в 1996 году в память об указе Петра I от 27 ноября 1705 года о создании первого в России «полка морских солдат».

Также 27 ноября отмечают праздники:

День оценщика,

День самозанятых в России,

Международный день гитариста,

День поддержки черепах,

Всемирный день отказа от покупок.

Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник.

Кто отмечает именины 27 ноября 2026 года

По православным святцам в этот день именины отмечают:

Чем отличаются день рождения от именин и дня ангела? Подробнее

Кто из известных людей родился 27 ноября

1939 — Галина Польских, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

1940 — Глеб Дроздов, театральный режиссер, народный артист РСФСР.

1945 — Виктор Коклюшкин, советский и российский писатель-сатирик, телеведущий.

1945 — Валерий Баринов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России (1999).

1947 — Григорий Остер, российский писатель, сценарист, драматург, телеведущий.

1965 — Екатерина Андреева, российская телеведущая.

1963 — Владимир Машков, советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, кинопродюсер, народный артист РФ.

1965 — Анвар Ибрагимов, советский и российский фехтовальщик, олимпийский чемпион в командных соревнованиях рапиристов (1988). Заслуженный мастер спорта СССР (1988). Заслуженный тренер России (2004).

1971 — Альберт Демченко, российский спортсмен-саночник, трехкратный призер Олимпийских игр.

1972 — Анна Дубровская, российская актриса.

1982 — Александр Кержаков, российский футболист и тренер.

Прогноз погоды на 27 ноября 2026 года

27 ноября в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. Ночью температура составит от -5 до -3 °C, местами до -8 °C. Днем — около -4…-2 °C. Пятница станет по-настоящему зимним днем — одевайтесь теплее. Прогноз погоды в Москве на 27 ноября.

Магнитные бури 27 ноября 2026 года

27 ноября ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Однако Земля входит в зону действия корональной дыры на Солнце, что может привести магнитосферу в возмущенное состояние. Магнитные бури сегодня по часам.

Что приготовить на ужин 27 ноября: рецепт дня

В постный день перед началом Рождественского поста хочется чего-то простого, но сытного. Приготовьте открытый пирог с овощами — блюдо, которое не нарушает пост. Пошаговый рецепт.

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Календарь дачника на 27 ноября 2026 года

27 ноября 2026 года Луна убывает и находится в Раке — «водном» и плодородном знаке. Это подходящее время для влагозарядного полива, если почва сухая, завершения укрытий и мульчирования. Посадки и посевы лучше отложить. Календарь дачника на каждый день.

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2026 года

Пятница проходит на фоне убывающей Луны в Раке и начала Рождественского поста. День благоприятен для завершения текущих задач и наведения порядка в делах. Хорошее время для того, чтобы подвести итоги недели и настроиться на отдых. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе.

Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос

27 ноября — нейтральный день для стрижки. Луна в Раке не лучшее время для посещения парикмахерской: волосы будут плохо укладываться, а кардинальная смена имиджа не рекомендуется. Однако окрашивание допускается — можно экспериментировать с цветом. Если хотите освежить образ, лучше ограничиться питательной маской для волос. Лунный календарь красоты.

Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на пятницу, находятся под влиянием Венеры. Считается, что в эту ночь людям часто снятся романтические образы, встречи с дорогими сердцу людьми и подсказки в любовных делах. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.

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