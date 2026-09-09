Какие ограничения введут для самозанятых с 1 октября 2026 года?

Представьте себе курьера, который каждое утро открывает приложение и видит заказы только от одного ресторана. Или строителя, месяцами отделывающего квартиры в одном и том же жилом комплексе по заказу одной управляющей компании. Такая модель, знакомая многим фрилансерам и водителям такси, с октября 2026 года попадает под жесткий запрет. Государство берет курс на искоренение схем, где под вывеской самозанятости скрываются обычные трудовые отношения, лишенные социальных гарантий и налоговых отчислений для бюджета.

Суть нововведений сводится к четкому временному ограничению. Законодатели установили порог, который нельзя пересекать тем, кто работает через цифровые платформы. В месяц самозанятый исполнитель имеет право посвящать одному и тому же заказчику не более шестидесяти часов. Но это лишь половина условия. Нарушением ситуация признается только в том случае, если этот порог превышается на протяжении шести месяцев подряд. Именно совокупность, а не разовый случай, становится триггером для санкций. Работающие способы. Как самозанятому не остаться без «нормальной» пенсии Подробнее

При этом механизм контроля построен на принципе «обнуления». Если в любом из шести последовательных месяцев количество отработанных часов опускается до шестидесяти или ниже, отсчет начинается заново. Это значит, что случайное превышение в одном месяце не влечет никаких последствий, если в следующем месяце исполнитель укладывается в норму.

Когда же система фиксирует стабильное превышение на протяжении полугода, в дело вступает автоматическая блокировка. Платформа-посредник, будь то биржа фриланса, агрегатор такси или сервис доставки, обязана приостановить взаимодействие именно в этой связке «конкретный исполнитель и конкретный клиент». Продолжительность ограничения составит два месяца, после чего сотрудничество может быть возобновлено. Важно подчеркнуть, что самозанятый не лишается доступа к платформе в целом — он по-прежнему может находить заказы от других компаний и частных лиц.

Сфера действия ограничений не является всеобщей. Перечень видов деятельности, попадающих под новые правила, строго очерчен. В него вошли строительство и ремонтные работы, складская логистика и вспомогательная транспортная деятельность, оптовая и розничная торговля, обслуживание зданий и прилегающих территорий, производство продуктов питания и общепит, операции с недвижимостью, образовательные услуги, разработка программного обеспечения и IT-сфера, кадровый подбор, маркетинговые исследования, сухопутные перевозки, а также сфера спорта и развлечений. Серый сценарий. Эксперт Кожевникова: откуда у нас столько самозанятых Подробнее

Есть и исключения. Например, бухгалтерские и юридические услуги, которые классифицируются по коду 69 ОКВЭД, под действие закона не подпадают. Кроме того, правило распространяется исключительно на случаи работы через агрегаторы и онлайн-площадки. Если самозанятый заключил прямой письменный договор с клиентом без участия посредника в виде сайта или мобильного приложения, то временные ограничения для него не применяются.

Однако блокировка на платформе — это лишь видимая часть айсберга. Сам по себе факт ограничения доступа к заказам служит маркером для контролирующих органов. Не исключено, что информация о таких блокировках будет передаваться в Федеральную налоговую службу и Роструд. Это открывает дорогу для более серьезных последствий, а именно для переквалификации гражданско-правовых соглашений в полноценные трудовые договоры. А за этим неизбежно последуют доначисления налогов, страховых взносов и внушительные штрафные санкции. Новая жизнь. Больничные для самозанятых и другие новшества 2026 года Подробнее

Стоит отметить, что с 1 октября 2026 года контроль за соблюдением лимита ложится непосредственно на сами цифровые платформы. Закон обязывает их технически пресекать попытки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нанимать самозанятых в нарушение установленного порядка. Таким образом, агрегаторы становятся не просто посредниками, а полноценными стражами новых правил, от технической исправности которых зависит налоговая чистота отношений между заказчиками и исполнителями.