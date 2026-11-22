23 ноября 2026 года — понедельник, рабочий день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.

Начинается новая рабочая неделя — время войти в ритм и расставить приоритеты. Просмотрите календарь на ближайшие дни, выделите главное и не беритесь за все сразу: тогда пятидневка пройдет спокойнее и продуктивнее.

Какой церковный праздник сегодня, 23 ноября 2026 года

В этот день православные вспоминают апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия. Они были учениками апостола Павла и упоминаются в его Послании к Римлянам; Олимп и Родион сопутствовали апостолу Петру и приняли мученическую кончину в Риме. Также Церковь чтит мученика Ореста врача, священномученика Милия, епископа Персидского, и двух учеников его. Поста в этот день нет.

В народном календаре 23 ноября — Ераст и Родион, или «Родион Ледолом». Считалось, что с этого дня устанавливается прочный ледяной покров на водоемах, а зима окончательно вступает в свои права.

Что нельзя делать 23 ноября: по народным поверьям не стоит отправляться в дальнюю дорогу по первому льду — он все-таки еще может быть опасным. Не рекомендуется ссориться и выяснять отношения. Также не советуют давать в долг деньги и вещи.

Какие праздники отмечаются 23 ноября 2026 года

Всемирный день акварели — праздник, учрежденный по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо в 1991 году. Он стремился доказать, что акварель заслуживает такого же признания, как масляная живопись.

Также 22 ноября отмечают праздники:

День Фибоначчи — неофициальный математический праздник. Дата выбрана потому, что в американском формате 23 ноября записывается как 11/23, а цифры 1, 1, 2, 3 — первые числа последовательности Фибоначчи.

Международный день имидж-консультанта — профессиональный праздник специалистов, помогающих людям создавать гармоничный внешний образ и развивать личный стиль. Официально утвержден в 2013 году.

Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник.

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Кто отмечает именины 23 ноября 2026 года

По православным святцам в этот день именины отмечают:

Кто из известных людей родился 23 ноября

1875 — Анатолий Луначарский, советский политический деятель, первый нарком просвещения РСФСР.

1908 — Николай Носов, советский детский писатель-прозаик, драматург, киносценарист.

1908 — Эда (Евдокия) Урусова, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

1917 — Петр Горчаков, советский военный деятель, Герой Советского Союза.

1927 — Анатолий Адоскин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.

1934 — Константин Беляев, российский автор и исполнитель шансона.

1935 — Лариса Васильева, советская и российская поэтесса, прозаик и драматург.

1941 — Эдуард Назаров, советский и российский режиссер, художник и сценарист мультипликационного кино, народный артист РФ.

1946 — Владимир Брынцалов, российский бизнесмен, кандидат в президенты РФ на выборах 1996 г.

1985 — Александр Кутузов, российский хоккеист, чемпион мира (2014).

Прогноз погоды на 23 ноября 2026 года

23 ноября в Москве ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью температура опустится до -1 °C, по области — до -4 °C. Днем воздух прогреется до -4…+1 °C. Понедельник станет по-настоящему зимним началом недели — одевайтесь теплее и будьте осторожны на дорогах. Прогноз погоды в Москве на 23 ноября.

Магнитные бури 23 ноября 2026 года

23 ноября геомагнитная обстановка ожидается спокойной. Метеозависимым людям можно провести день в привычном режиме. Магнитные бури сегодня по часам.

Прогноз синоптика Ильина: продержится ли выпавший в Москве снег до зимы? Подробнее

Что приготовить на ужин 23 ноября: рецепт дня

В начале рабочей недели особенно ценится блюдо, которое готовится без суеты и надолго согревает. Попробуйте приготовить свинину по-дворянски — духовка сделает все сама, а вам останется только накрыть на стол. Пошаговый рецепт.

Календарь дачника на 23 ноября 2026 года

23 ноября 2026 года Луна растет и находится в Тельце — это один из самых благоприятных дней месяца для работ в саду. Согласно лунному календарю, 23 ноября входит в число лучших дат для укрытия роз, винограда и клематисов на зиму. Также хорошее время для подзимнего посева холодостойких культур и финального укрытия многолетников. Календарь дачника на каждый день.

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2026 года

Понедельник проходит на фоне растущей Луны в Тельце. День благоприятен для завершения текущих задач и наведения порядка в делах. Хорошее время для планирования недели и общения с коллегами. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе.

Любовный гороскоп на ноябрь 2026 года для всех знаков зодиака Подробнее

Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос

23 ноября — благоприятный день для стрижки. По лунному календарю, Луна в Тельце — подходящее время для изменения прически или состригания кончиков: это оздоровит волосы и подарит уверенность в себе. Окрашивание также пройдет удачно — можно экспериментировать с цветом и даже осветлять волосы. Лунный календарь красоты.

Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на понедельник, находятся под влиянием Луны. Считается, что в эту ночь людям могут сниться сны, связанные с домом, семьей и повседневными заботами. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.

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