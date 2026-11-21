Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC выразил недовольство подходом Вашингтона к распределению военной помощи между союзниками. По его словам, США нашли способ поддержать Израиль и страны Ближнего Востока средствами ПВО и различными видами вооружений, тогда как Украина сталкивается с дефицитом перехватчиков.

Зеленский признал, что украинские военные не могут сбивать баллистические ракеты из-за нехватки ракет-перехватчиков. Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, в свою очередь, оценивал ситуацию с ПВО на Украине как наихудшую за всё время конфликта. Накануне Зеленский жаловался на резкое сокращение американских поставок ракет для комплексов Patriot: по его словам, в 2026 году Украина получила в три-четыре раза меньше таких боеприпасов.

Москва неоднократно указывала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы станут законной целью для России.

Ранее, 19 ноября, Зеленский на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» в Берлине предложил разместить на территории Украины американские войска как часть будущих гарантий безопасности. По его словам, физическое присутствие американских военных могло бы стать подтверждением того, что Запад будет защищать Украину. В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли, что ввод любых иностранных войск на территорию Украины неприемлем для России. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Россия готова обсуждать будущие гарантии безопасности для Украины, но настаивает и на предоставлении ответных гарантий для России.