Киевский режим с помощью террористических атак стремится окончательно сорвать переговорный процесс и втянуть Россию и государства Североатлантического альянса в прямое вооруженное противостояние. Об этом в четверг, 26 ноября, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат дала такую оценку действиям украинских властей на фоне нападения дронов ВСУ на ливийский порт Бенгази, произошедшего 22 ноября. Ранее зампред Президентского совета Ливии Муса аль-Куни расценил эту атаку Киева как открытый враждебный акт против своего государства.

Мария Захарова отметила, что интересы миллионов обычных жителей, в том числе в государствах Западной Европы, выступающих главными спонсорами Киева, совершенно безразличны украинской верхушке.

«Своими безумными действиями глава киевской хунты сознательно пытается спровоцировать прямое столкновение России и стран НАТО, чтобы добиться неконтролируемой эскалации конфликта и окончательно торпедировать переговорный процесс по его урегулированию», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, Зеленского совершенно не заботят судьбы миллионов людей, включая жителей Западной Европы, ставшей главным спонсором киевского режима.

Накануне, 25 ноября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины не зашли в тупик, выразив уверенность в проведении нового раунда консультаций. При этом экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров обратил внимание на активизацию диверсий со стороны Киева на фоне продвижения диалога. Ранее, 23 ноября, Владимир Зеленский вновь призвал принять Украину в НАТО вместо согласования гарантий безопасности, хотя в Москве даже «квазичленство» Киева в альянсе называют неприемлемым.