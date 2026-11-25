Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о Владимире Зеленском, назвав его «шутом», которого западные страны сначала подготовили, а затем возвели на политический трон.

Поводом для комментария в эфире радио Sputnik стали предостережения министра обороны Германии Бориса Писториуса украинскому политику. Глава немецкого оборонного ведомства предупредил о недопустимости распространения конфликта на регион Балтийского моря.

Захарова заявила, что западные политики обращаются с предостережениями к человеку, которого сами же и привели к власти. По ее словам, формированию его политической фигуры предшествовали многолетние усилия, в том числе события на Майдане, финансовая поддержка и выдача виз.

«Это кому они говорят? Своему выкормышу? Он же их выкормыш. Он — тот, кого они создавали многие годы», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также заявила, что Зеленскому следовало бы находиться не на троне, а рядом с ним — «звеня бубенцами», как это, по ее выражению, бывало в истории. При этом Захарова подчеркнула, что именно западные страны возвели его на этот символический трон.

Ранее Мария Захарова с иронией порекомендовала ЕС готовиться к новым тратам на Украину.