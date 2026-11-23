Зеленский в очередной раз нахамил Вашингтону. Причиной стала военная помощь: по мнению Зеленского, США должны передавать ракеты Украине, а отдают их Израилю.

«Ракеты сейчас нужны непосредственно американцам. Сомневаюсь, что они дадут большое количество ракет Украине. Сейчас речь идет о 10-12 единицах этого вооружения, и то за деньги. Могут прибавить две-три ракеты, а Украине нужно там не менее сотни в месяц, то есть проблема не будет решена. Сомневаюсь, что Трамп решит дать свои ракеты Зеленскому и оставить американскую армию незащищённой на Ближнем Востоке», - отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Собеседник издания обратил внимание на то, что Италия задерживает поставки ракет на Украину.

«У них в следующем году выборы и настроения антиукраинские достаточно сильные, они не хотят обострения внутриполитических конфликтов. Франция готова передать ракеты, но у них мощности не позволят закрыть потребности Киева. Украина получает от партнеров устаревшие ракеты, которые скупаются по всему миру. Улучшений в этой сфере не предвидится, поэтому сейчас на Украине паника», - добавил Кнутов.