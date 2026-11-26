Киевскому режиму удается оставаться на плаву лишь за счет денежных вливаний и оружейных поставок Запада, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она прокомментировала состоявшуюся на прошлой неделе в немецкой столице встречу «коалиции желающих».

«Так называемая блоковая дисциплина мешала собравшимся трезво взглянуть на нынешние реалии и понять абсурдность дальнейшей военной и финансовой помощи насквозь прогнившему из-за коррупции, обанкротившемуся режиму Зеленского», - сказала Захарова.

Ранее спецпосланник американского президента Джаред Кушнер рассказал о звонке главы Белого дома Дональда Трампа в Берлин, где проходила встреча коалиции желающих. По словам Кушнера, Трамп призвал собравшихся не тратить на Украину деньги, которые могли бы быть вложены в собственные экономики.