Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на общем собрании сотрудников рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа сыграла роль в решении совета директоров восстановить его в должности. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Хуанг выразил благодарность американской администрации за оперативную передачу разведывательной информации. Полученные сведения, как утверждается, помогли членам совета директоров оценить возможные угрозы национальной безопасности и прийти к выводу, что риски, связанные с возвращением руководителя, незначительны.

Выступая перед коллективом в штаб-квартире Nvidia в городе Санта-Клара (штат Калифорния), Хуанг также принес сотрудникам извинения. Кроме того, глава компании сообщил, что проходит курс психотерапии.

Напомним, Хуанг вернулся в кресло руководителя спустя 11 дней после отставки. Однако перед возвращением бизнесмен провел откровенный разговор с правлением корпорации. В ходе встречи он признался, что его внебрачные связи не ограничивались тремя эпизодами, о которых ранее писали СМИ, и подтвердил наличие как минимум четырех романов.