Очередное доказательство участия западных специалистов в войне на Украине нашло издание Intelligence Online. Оно сообщает, что польские военные помогают Украине защищать мосты через Днепр.

Защитой мостов занимаются спецы Advanced Protection Systems (APS)

По данным источников Intelligence Online, специалисты APS, базирующейся в Гдыне на севере Польши, привлечены к защите украинских мостов через Днепр. Они используют использует радары семейства FIELD, предназначенные для контроля воздушного пространства на малых высотах. Данные с этих радаров помогаю беспилотникам SKYctrl, которые использует ВСУ, защищать воздушное пространство над мостами. «Меньшее, что можно сделать». Париж признал отправку войск на Украину Подробнее

Юридически APS – это коммерческая компания. Однако она самым тесным образом связана с польскими вооруженными силами. Например, подразделение компании по развитию бизнеса возглавляет Дариуш Вихнярек — бывший командир подразделения боевых пловцов ВМС Польши «Формоза» (Formoza). На Украине APS работает фактически с начала СВО.

Массированные удары по мостам через Днепр ВС РФ наносят с октября

В частности, для этого используются новые версии реактивных беспилотников «Герань-4». Они оснащаются новыми навигационными системами и специальной боевой частью, предназначенной для разрушения металлических конструкций, в частности, мостов. Кроме того, эти дроны способны развивать высокую скорость, что затрудняет их перехват с помощью обычных дронов-перехватчиков. И хотя радары противовоздушной обороны способствуют улучшению возможностей наблюдения, нейтрализация реактивных беспилотников остается серьезной проблемой для ВСУ.

Из шести мостов через Днепр в Киеве работают с серьезными ограничениями уже пять. По оценкам водителей, дорога через реку удлинилась на 45 минут – 1,2 часа. Мэр Киева Виталий Кличко попросил без нужды не ехать в город на своей машине, а работодателей – перевести людей на удалёнку. Спасают Киев от позора. Париж развернул на Украине секретные воинские части Подробнее

Кроме того, ВС РФ бьют и по другим мостам. Например, в Днепропетровске и Запорожье.

Тем не менее, задача полного разрушения этих переправ пока не выполнена. Дело в том, что мосты строились в советское время с прицелом на то, чтобы выдержать массированные атаки. Кроме того, ВСУ стягивают в район мостов большое количество ПВО. Тем не менее, практически каждую ночь ВС РФ удается добиться попаданий по ним.