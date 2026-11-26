По предварительным данным, которые уже озвучивают эксперты, по военным объектам на территории Украины было нанесено порядка 100 ударов различными боевыми средствами. По целям в оккупированном врагом Запорожье в основном летели тяжёлые авиабомбы, вплоть до ФАБ-3000, а вот по Киеву сегодня, как говорят военные, работали баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.

Кроме того, ударами возмездия были накрыты военные объекты в половине областей Украины. Сильнее всего прилетело по Днепропетровской, Одесской и Харьковской областям. Основными целями были объекты энергетики, ж/д логистика и предприятия военно-промышленного комплекса. Бахнули! Как связана поразительная точность суперракет и пропажа Зеленского Подробнее

Киев горит до сих пор

По данным последних сводок Минобороны РФ, сегодня в Киеве были поражены военные заводы, связанные с выпуском беспилотников большого радиуса действия. Прямыми попаданиями баллистических ракет уничтожены цеха завода «Химволокно», выпускавшее компоненты для боевых частей БПЛА и предприятие ООО «Оаклайн», на котором велась сборка беспилотников в интересах фирмы «Файер Пойнт», работающей на ВСУ.

«Военные заводы были и остаются приоритетной целью для наших ударов, - объясняет военный эксперт Александр Ивановский. – Такие удары спонтанно не наносятся. Всегда проводится разведка, действительно ли на том или ином предприятии выпускают военную продукцию, и только после это отдаётся приказ о проведении воздушной атаки. От ценности объекта принимается решение и о боеприпасе, которым будет наноситься удар. Сегодня, например, били баллистическими ракетами «Искандер-М». Замечу, у них боевая часть - пол тонны взрывчатки и высокая точность попадания. После модернизации аппаратуры наведения, установки оптической и радиолокационной головки самонаведения точность попадания не превышает одного метра от заданной точки. Для баллистических ракет, это просто снайперская точность». «За всем стоит беспомощность». Российские ракеты перепугали страны НАТО Подробнее

Стоит отметить, что, помимо заводов, в Киеве были уничтожены склады ВСУ, находившиеся на территории бывшего торгового центра. Также в течение ночи удары наносились по пригородам украинской столицы. Объекты ВСУ уничтожены в Борисполе, Вышгороде, Иванково и Белой Церкви.

Бьём по Одессе и Днепропетровску

Наибольшая серия ударов за последние сутки пришлась по объектам в Одесской и Днепропетровской областях. В Днепропетровской били по энергетике, ж/д станциям и ещё работающим военным предприятиям в Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Зеленодольске и областном центре.

В Одесской области приоритетными целями остаются порты, их инфраструктура и морские суда «чёрного флота НАТО», перевозящие военные грузы для украинской армии. Российские военные сообщили, что в районе Одессы ударами беспилотников поражен сухогруз, выполнявший рейс в интересах ВСУ. Тайна № 1 раскрыта. Зеленский не первый в «расстрельном» списке на Украине Подробнее

Военный эксперт, капитан 1 ранга, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян в разговоре с aif.ru пояснил, что зачастую экипажи таких судов до последнего могут не знать, кому предназначен груз. «Его сначала фрахтуют доставить груз в румынскую Констанцу, а там говорят, вот тебе ещё денег, надо дойти до Измаила или Одессы. Тут, конечно, капитаны понимают, на какой риск идут. При этом все контейнеры на судне опечатаны. В товарных накладных указана гражданская продукция, - объясняет эксперт. – При этом, заметьте, желающих прорывать морскую блокаду всё меньше».

По данным Минобороны РФ, за время морской блокады с начала августа и по сегодняшний день повреждено более 250 морских судов разного класса, доставлявших вооружение НАТО на Украину.