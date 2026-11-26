По предварительным данным, которые уже озвучивают эксперты, по военным объектам на территории Украины было нанесено порядка 100 ударов различными боевыми средствами. По целям в оккупированном врагом Запорожье в основном летели тяжёлые авиабомбы, вплоть до ФАБ-3000, а вот по Киеву сегодня, как говорят военные, работали баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.
Кроме того, ударами возмездия были накрыты военные объекты в половине областей Украины. Сильнее всего прилетело по Днепропетровской, Одесской и Харьковской областям. Основными целями были объекты энергетики, ж/д логистика и предприятия военно-промышленного комплекса.
Киев горит до сих пор
По данным последних сводок Минобороны РФ, сегодня в Киеве были поражены военные заводы, связанные с выпуском беспилотников большого радиуса действия. Прямыми попаданиями баллистических ракет уничтожены цеха завода «Химволокно», выпускавшее компоненты для боевых частей БПЛА и предприятие ООО «Оаклайн», на котором велась сборка беспилотников в интересах фирмы «Файер Пойнт», работающей на ВСУ.
«Военные заводы были и остаются приоритетной целью для наших ударов, - объясняет военный эксперт Александр Ивановский. – Такие удары спонтанно не наносятся. Всегда проводится разведка, действительно ли на том или ином предприятии выпускают военную продукцию, и только после это отдаётся приказ о проведении воздушной атаки. От ценности объекта принимается решение и о боеприпасе, которым будет наноситься удар. Сегодня, например, били баллистическими ракетами «Искандер-М». Замечу, у них боевая часть - пол тонны взрывчатки и высокая точность попадания. После модернизации аппаратуры наведения, установки оптической и радиолокационной головки самонаведения точность попадания не превышает одного метра от заданной точки. Для баллистических ракет, это просто снайперская точность».
Стоит отметить, что, помимо заводов, в Киеве были уничтожены склады ВСУ, находившиеся на территории бывшего торгового центра. Также в течение ночи удары наносились по пригородам украинской столицы. Объекты ВСУ уничтожены в Борисполе, Вышгороде, Иванково и Белой Церкви.
Бьём по Одессе и Днепропетровску
Наибольшая серия ударов за последние сутки пришлась по объектам в Одесской и Днепропетровской областях. В Днепропетровской били по энергетике, ж/д станциям и ещё работающим военным предприятиям в Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Зеленодольске и областном центре.
В Одесской области приоритетными целями остаются порты, их инфраструктура и морские суда «чёрного флота НАТО», перевозящие военные грузы для украинской армии. Российские военные сообщили, что в районе Одессы ударами беспилотников поражен сухогруз, выполнявший рейс в интересах ВСУ.
Военный эксперт, капитан 1 ранга, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян в разговоре с aif.ru пояснил, что зачастую экипажи таких судов до последнего могут не знать, кому предназначен груз. «Его сначала фрахтуют доставить груз в румынскую Констанцу, а там говорят, вот тебе ещё денег, надо дойти до Измаила или Одессы. Тут, конечно, капитаны понимают, на какой риск идут. При этом все контейнеры на судне опечатаны. В товарных накладных указана гражданская продукция, - объясняет эксперт. – При этом, заметьте, желающих прорывать морскую блокаду всё меньше».
По данным Минобороны РФ, за время морской блокады с начала августа и по сегодняшний день повреждено более 250 морских судов разного класса, доставлявших вооружение НАТО на Украину.