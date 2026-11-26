Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-36» успешно причалил к Международной космической станции. О прибытии космического аппарата в четверг, 26 ноября, сообщила госкорпорация «Роскосмос».

На борту орбитального комплекса прибывший «грузовик» встретили работающие на станции российские космонавты.

Перелет корабля к МКС занял двое суток. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с «Прогрессом МС-36» состоялся с космодрома Байконур 24 ноября. Главной особенностью нынешней миссии стала доставка на орбиту робота «Теледроид» наряду с плановым снабжением экипажа.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с транспортным кораблем «Прогресс МС-36» стартовала с Байконура 24 ноября, ранее сообщал aif.ru. Помимо робота «Теледроид», созданного для операций в открытом космосе на внешней поверхности станции, аппарат привез на орбиту свыше двух тонн грузов: топливо для дозаправки МКС, питьевую воду, кислород, продовольствие, медикаменты, санитарное оборудование и укладки для научных опытов. Рабочее место для будущего космического помощника было доставлено на орбиту заблаговременно 19 сентября.