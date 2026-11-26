Об освобождении Барвиновки в Запорожской области сообщило Министерство обороны РФ, а следом, с разницей лишь в пару суток, пришла информация от военкоров, что под контроль ВС РФ перешло и село Сергеевка. 48 часов, чтобы проскочить под дронами порядка пяти километров, выбить с позиций противника и закрепиться, — это очень крутой темп в условиях современной войны, где сотни метров «зачищаются» месяцами.

На виражах «экспресс» скорости не сбрасывает

Прорыв ГВ «Восток» на этом участке открывает российским войскам новые перспективы для быстрого рывка к северо-восточным окраинам Запорожья. Вот чего не ждали в Киеве, так это «пятой скорости», которую включит «восточный экспресс» в Запорожской области. «Вы все тут сгинете!» Наши штурмовики наказали боевиков за дерзость Подробнее

Если отмотать по времени немного назад, то стоит отметить, что на рубеж Барвиновка – Общее – Червоный Яр – Любицкое войска группировки «Восток» вышли не так давно, если судить по сводкам Минобороны РФ, буквально в середине ноября. Военные эксперты, оценивая ситуацию на линии боевого соприкосновения, делали предположение, что до нового года командование «восточных» резких рывков предпринимать не будет. Считалось, что войска войдут в зиму, на новых позициях, получат подкрепление, а затем начнут продвигаться дальше. Но командиры ГВ «Восток» решили не останавливаться и, как во время лихих кавалерийских атак столетней давности, на плечах отступающего врага ворвались в село и навели такую панику, что боевики ВСУ без приказа, а из страха быть уничтоженными, оставили окопы и отступили.

Если рассмотреть ситуацию на карте, то можно увидеть, что прорывы от Барвиновки к Сергеевке и закрепление там сулят войскам группировки «Восток» большие перспективы. Главное – появляется оперативный простор для неожиданных наступлений для решения тактических и даже оперативных задач. В плену этих не будет. ВС РФ устроили под Купянском ад элитным нацистам ВСУ Подробнее

Запорожье далеко?

Стоит приложить линейку к карте и, ориентируясь с масштабом, высчитать километраж от Сергеевки до трассы Н-15 в районе населённого пункта Подгородной, и станет понятно, что до одной из ключевых логистических трасс, по которой идёт снабжение города Запорожья, каких-то пять-шесть километров. Уже сейчас можно круто брать под огневой контроль участок дороги в несколько километров по фронту.

Продвижение войск ГВ «Восток» идёт и южнее Сергеевки. Здесь главной точкой пока считается населённый пункт Омельник. Установление контроля над ним даёт возможность провести блокирующий удар по северному флангу позиций ВСУ в Орехово. Украинская оборона попадает в тиски между войсками двух группировок: «Днепр» и «Восток». На грани большого шухера. Какие «сюрпризы» могут ждать Киев через 24 часа Подробнее

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки потери ВСУ составили: в зоне ответственности группировки «Днепр» — взвод пехоты и 16 единиц боевой техники, а от действий войск ГВ «Восток» — около 200 боевиков и 8 автомобилей переднего края.