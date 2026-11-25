Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на четверг, 26 ноября.

Удары по Украине: мы выносим производство и логистику

Удары по Украине: горит энергетика

Борис Джонсон грозит вводом войск в «незалежную»

Киев затыкает дыры наемниками

Ситуация на харьковском фронте

Ситуация на других направлениях

Потери ВСУ за сутки

Удары по Украине: мы выносим производство и логистику

Днем 25 ноября ВС РФ нанесли мощнейший удар по украинскому ВПК. По данным координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, наш БПЛА «Герань-4» атаковал объект газовой инфраструктуры в Полтавской области. Украинская компания «Нафтогаз» подтвердила возникновение масштабного пожара и временную приостановку всех технологических операций на предприятии.

В городе «Белая церковь» в Киевской области подтверждены сильные повреждения торгового центра «Эпицентр» и отделения «Новой почты», на которых хранятся военные грузы.

А в Малине Житомирской области наши войска атаковали стоянку грузовых автомобилей. «Помимо автомобильной стоянки, повреждено предприятие, название которого не раскрывается. На стоянке возник сильный пожар», – пишет Лебедев.

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Горит энергетика

Также подполье сообщает о мощном прилете по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. Во многих районах региона введены экстренные отключения электроэнергии. В частности, света нет в Днепропетровске, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах. Кроме того, Минобороны РФ пишет о том, что в Запорожье была поражена электроподстанция 330 кВ, обеспечивающая работу украинских предприятий ВПК.

Борис Джонсон грозит вводом войск в «незалежную»

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что европейские войска должны войти на Украину прямо сейчас, чтобы «показать Владимиру Путину», кто в «незалежной» хозяин. При этом экс-политик говорит, что это не приведет к прямой конфронтации с Москвой, потому что «НАТО существенно сильнее России».

В РФ уже отреагировали на попытку эскалации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал деструктивной роль Джонсона в развитии ситуации на Украине. А зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал британца «редким провокатором», которого следует повесить в центре Лондона в случае прямого военного столкновения РФ и альянса.

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Киев затыкает дыры наемниками

В Киеве хотят наладить систематический набор иностранцев из Африки, Азии и Латинской Америки для пополнения рядов боевиков. Украинский волонтер и глава центра поддержки аэроразведки Victory Drones Мария Берлинская считает, что таким образом можно обеспечить 25–30% мобилизационного плана.

Ранее киевские власти заявляли о планах призывать в рамках мобилизации около 30-35 тысяч украинцев в месяц. То есть речь идет о вербовке до 10 тысяч наемников за тот же период.

Ситуация на харьковском фронте

На харьковском фронте ВС РФ постоянно продвигаются вперед, сминая оборону противника, сообщает военный аналитик Андрей Марочко. Эксперт также назвал несколько участков на направлении, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают наибольшие сложности.

«Касаемо харьковского направления, то для украинских боевиков остаются три очень проблемных участка: район Казачьей Лопани, Липцов и район населенного пункта Приколотное. В районах этих населенных пунктов у украинского командования длительное время не получается стабилизировать ситуацию. На этих участках у наших военнослужащих есть продвижение на регулярной основе», — рассказал он.

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Ситуация на других участках

На запорожском фронте продолжаются сражения в районе Приморского, Степногорска и Лукьяновского. На добропольском направлении войска РФ продвинулись к западным окраинам села Сергеевка. Продолжаются бои в Новофедоровке.

В Сумской области идут тяжелые сражения в районе Юнаковки. В Шосткинском районе региона ВС РФ ведут бои у Коренька, а также в районе Толстодубова и Уланова.

Потери ВСУ за сутки

За минувшие сутки противник потерял на всех направлениях СВО не менее 1050 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольший урон врагу нанесли военнослужащие группировки «Центр», которые вывели из строя до 345 вражеских солдат и офицеров. Также уничтожено: 863 БПЛА, 31 автомобиль, пять бронированных машин и одно артиллерийское орудие.