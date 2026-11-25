Подразделения группировки войск «Восток» освободили Барвиновку, уничтожив укрепления и огневые точки ВСУ. Это позволило нарушить снабжение украинских подразделений. Об этом сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на российских военных.

Командир расчета БПЛА с позывным Каменск рассказал, что в ходе операции российские операторы беспилотников выявили и ликвидировали склад боеприпасов, расположенный в жилом доме.

По его словам, удар по складу нанесли с помощью беспилотника на оптоволоконном управлении.

Штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й армии заходили в населенный пункт с нескольких направлений. В ходе боевых действий российские бойцы также отражали атаки беспилотников противника. Один из военнослужащих с позывным Мультик сообщил, что за два дня сбил три гексакоптера ВСУ. По его словам, при появлении тяжелых дронов типа «Баба-яга» необходимо менять направление движения, чтобы избежать атаки вражеского БПЛА.

В большинстве случаев украинские подразделения оставляли позиции до подхода российских штурмовиков. Освобождение Барвиновки позволило выровнять линию боевого соприкосновения и обеспечить прикрытие флангов и тылов для дальнейшего наступления.

Информация об освобождении Барвиновки появилась 24 ноября.