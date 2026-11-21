В Румынии более 60 тыс. пенсионеров обратились в суд после принятия закона о перерасчете пенсий, который привел к уменьшению соцвыплат для граждан. Такие цифры назвала председатель Национальной кассы государственных пенсий Валентина Робу.

«С момента вступления в силу закона №360 у нас было начато около 60 тыс. судебных процессов. Мы не можем препятствовать доступу пенсионеров к справедливости», - цитирует слова председателя портал Info Huedin.

Робу добавила, что завершены только 20 тыс. процессов. Из них суд удовлетворил 6 тыс. жалоб. 40 тыс. исков до сих пор находятся на рассмотрении.

Парламент Румынии одобрил пенсионную реформу в 2023 году. Ее проведение было условием для получения европейских фондов в размере €3,1 млрд. Закон был принят в ускоренном режиме из-за необходимости уложиться в сроки, поставленные Еврокомиссией.

Ранее стало известно, что Румынии грозит дефицит дизтоплива зимой.