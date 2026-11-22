Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена запретить суррогатное материнство в стране. Соответствующий законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение парламента, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.

По его словам, власти обсуждают инициативу с патриархией Грузии. Решение о полном запрете связано с этическими и правовыми рисками, в том числе с возможной торговлей людьми, эксплуатацией женщин и нарушением прав детей.

В 2023 году грузинские власти уже рассматривали возможность ограничить суррогатное материнство для иностранных граждан. Теперь правящая партия выступила за полный запрет этой практики в Грузии.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва и Тбилиси возобновили прямой диалог.