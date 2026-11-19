Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства России Михаил Галузин провел в Минске переговоры со спецпредставителем грузинского премьера по взаимодействию с РФ Георгием Зурабашвили. Диалог состоялся в рамках прямых контактов Москвы и Тбилиси, которые были возобновлены. Информация об этом появилась в публикации российского МИД.

Внешнеполитическое ведомство РФ уточнило, что 19 ноября в Минске заместитель министра иностранных дел Российской Федерации М. Ю. Галузин встретился со специальным представителем премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией, первым заместителем министра иностранных дел Грузии Г. Зурабашвили в рамках возобновленного прямого российско-грузинского диалога.

Как отметили в министерстве, стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты. Цель таких встреч — способствовать развитию связей между двумя государствами.

В апреле 2025-го готовность Москвы делать шаги к нормализации двусторонних отношений подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В тот же период Галузин заявил, что Россия готова вернуть дипломатические отношения, но при условии, что Тбилиси пойдет на ответные меры.