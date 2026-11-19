В Тбилиси в ходе поисково-спасательных работ нашли тело еще одного погибшего при взрыве газа в жилом доме, сообщает телеканал «Имеди».

Взрыв случился утром 19 ноября в районе Поничала. Ранее сообщалось о четырех жертвах, тела которых извлекли из-под завалов, — среди них был один ребенок. Теперь стало известно, что обнаружен еще один погибший мужчина.

Отмечается также, что спасателям удалось найти в руинах живую девочку.

По предварительной версии, причиной частичного обрушения дома стал взрыв газа, который произошел из-за утечки в одной из квартир. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.