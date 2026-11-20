В Грузии 22 ноября объявят национальный траур по погибшим при взрыве бытового газа в жилом доме в пригороде Тбилиси. Такое решение приняло правительство страны, сообщил телеканал 1TV.

В день траура по всей территории Грузии приспустят государственные флаги. Об этом говорится в правительственном указе.

Взрыв произошел утром 19 ноября в пятиэтажном доме в поселке Квемо-Поничала на окраине Тбилиси. В результате происшествия часть конструкций здания обрушилась. Жертвами стали шесть человек, включая двух детей. Спасателям удалось извлечь из-под завалов еще четырех пострадавших, их доставили в больницы.

По предварительной версии властей, причиной взрыва могла стать неисправность газового обогревателя в квартире на пятом этаже. Мэр Тбилиси Каха Каладзе также допускал, что произошла утечка природного газа.