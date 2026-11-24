Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску вышел из следственного изолятора и будет находиться под домашним арестом. Такое решение принял Бухарестский апелляционный суд, отклонив жалобу Управления по расследованию организованной преступности и терроризма, сообщает Observator.

Политика обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве на €1,1 млн. По версии следствия, он и двое сообщников получили эти деньги от румынского предпринимателя, пообещав помочь открыть кредитную линию на €15 млн в иностранном финансовом учреждении. Джорджеску находился под стражей с конца сентября.

После освобождения из СИЗО он заявил о своей невиновности.

На выборах 2024 года Джорджеску занял первое место в первом туре с результатом 22,95%, однако Конституционный суд Румынии аннулировал итоги голосования. Позднее ему также предъявили обвинения в попытке государственного переворота и пропаганде деятельности фашистского «Движения легионеров». Политик выступал против членства Румынии в НАТО и военной помощи Киеву.

Ранее стало известно, что более 60 тысяч румынских пенсионеров подали в суд из-за снижения пенсий.