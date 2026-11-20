Украина несёт колоссальные потери от воздушных ударов Российской армии, в то время как Европа пытается наладить поставки вооружения, в том числе через Одессу. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, российские силы последовательно разрушают цепочку снабжения ВСУ — от электроподстанций, питающих порт, до судов с военными грузами.

Порт теряет энергию

Российская армия нанесла удары по двум электроподстанциям в Одесской области — в населённых пунктах Каролино-Бугаз и Белгород-Днестровский. Эти объекты обеспечивали электроэнергией морской порт и логистические центры ВСУ. Как отметил Матвийчук, такие атаки существенно влияют на работу портовой инфраструктуры.

«На складах в Одесском порту накапливаются боеприпасы для 155-мм гаубиц, дальнобойные ракеты типа Storm Shadow, а также беспилотники, которые Запад начал производить в неограниченных количествах для Киева», — заявил эксперт.

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Все эти склады, как только российская разведка их вычисляет, подвергаются ударам и уничтожению. Оружие ВСУ также уничтожается на этапе логистики. Матвийчук напомнил об объявленном Великобританией намерении поставить Киеву новые дальнобойные беспилотники.

«Премьер Британии Бернем заявил, что несколько тысяч беспилотников поставят на Украину… Не исключено, что всё это будет уничтожено на этапе логистики… Есть непреложное правило военной науки: бить противника и его технику — первое — на маршрутах движения, на платформах погрузки, на маршрутах разгрузки. И самое главное, второе — при передаче их войскам, чтобы ещё и живую силу врага поразить», — отметил Матвийчук.

Собеседник издания выразил уверенность, что вся эта логистика и инфраструктура сегодня находится под пристальным наблюдением российской разведки. «Для уничтожения может быть применено разнообразное вооружение. От "Гераней" до "Калибров", "Кинжалов" и "Искандеров"», — подытожил эксперт.

Зерно для финансирования конфликта

Одесский порт активно используется Киевом не только для получения западных поставок вооружения, но и для отправки грузов, в частности зерна, чтобы выручать деньги для продолжения конфликта.

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«Свои порты киевский режим сейчас использует не только для получения техники и вооружения с Запада. В частности, из Одессы, наоборот, отправляются различные грузы, например с зерном. Они пытаются под видом каких-то гуманитарных акций отправлять такие грузы, чтобы затем вырученные деньги использовать для военных нужд», — отметил Матвийчук.

При этом военный эксперт подчеркнул, что все эти маршруты ВСУ перекрываются российской армией. Цели выявляются, и по ним наносятся удары. В сводках Минобороны часто фигурируют взорванные сухогрузы, выполняющие морские рейсы в интересах украинской армии.

«Каналы торговли, а по сути, каналы получения валюты для продолжения конфликта, российские силы обрубают сразу же в портах и на маршрутах движения», — заключил Матвийчук.