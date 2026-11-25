Удары по военным целям на Украине укладываются в определённую, пусть и убийственную, но логику. Её суть aif.ru пояснил координатор пророссийских сил Сопротивления на Украине Сергей Лебедев. Он даже расставил список приоритетов этого «расстрельного» списка.

И пусть наступит тьма

Проводя анализ российских ударов по военным объектам на территории Украины, Лебедев пришёл к выводу, что приоритетными задачами массированных воздушных атак в данный момент является уничтожение энергетики. И это никак не связано с «бабой Маней», которой вдруг отключат свет. Энергетика — это прежде всего военная промышленность и логистика: складская, транспортная, железнодорожная. Обесточив эти объекты, заставим Украину и Европу платить за продолжение конфликта сумасшедшие деньги. На грани большого шухера. Какие «сюрпризы» могут ждать Киев через 24 часа Подробнее

«Мы уничтожаем энергетику, а это тормозит любые производства, в том числе и логистику. Само собой, эффект не всегда проявляется после первого удара. Это не склад с боеприпасами, который — раз и всё вдребезги. С энергетикой так не работает, тут, можно сказать, накопительная ситуация: мы бьём, повреждаем, а противник ремонтирует. У Киева своих средств на это нет. Он их берёт у Запада, — объясняет координатор подполья Лебедев. — Допустим, Запад готов выделить Украине, например, миллиард. Пойдёт ли этот миллиард на вооружение, на беспилотники или на энергетику? Нам выгоднее, чтобы всё шло на ремонт энергетики, на восстановление мостов и другие подобные вещи».

Ударить по тылам

Когда тыл разорван на части, это, конечно, же отражается и на положении воюющей армии. Российское военное командование, понимая эту логику, серьёзно взялось за уничтожение военных объектов в тыловых районах Украины. В последнее время всё чаще удары стали наносить даже по западным регионам Украины, которые в течение нескольких лет чувствовали себя «заговорёнными» от русских атак, так как рядом находилась либо польская, либо румынская границы. В Киеве считали, что «НАТО нас прикроет». Не прикрыло. Сводка СВО на 25 ноября. Что это было? 05:54 — мощный взрыв потряс Киев Подробнее

Только за последние сутки «жирные» цели были уничтожены в Волынской и Ровенской областях. Стоит вспомнить удар по Львову, где серьёзно «проутюжили» авиационный завод, собиравший беспилотники из западных комплектующих. Примечателен и взрыв в газохранилищах в районе Ивано-Франковска. Тогда от детонации тряхануло так, что сейсмологи зафиксировали колебания земли, как во время сильного землетрясения.

Координатор пророссийского подполья обратил внимание на удары по военным заводам: «Ещё один смысл нанесения ударов по тылам противника — это, конечно, напрямую поражение цехов. По заводам бьём, когда получается найти достоверную информацию о том, что в таком-то месте есть производство или же, скажем, склады, которые ВСУ используют в своих целях. Удары по ВПК также имеют накопительный эффект».

Мосты летят ко всем чертям

Среди главных целей ударов возмездия подпольщик Сергей Лебедев, конечно, назвал и мосты. Причём не только в Киеве. «Заметьте, бьём по мостам в Киеве, Днепропетровске, Запорожье. Таким образом отсоединяем левобережье от остальной Украины, чтобы оттуда не могли провозить большие объёмы военной продукции. Надо сделать так, чтобы железная дорога через Днепр не работала. Да, фуры, скорее всего, будут проходить какими-то обходными путями, но фурами ракет много не привезёшь, особенно дальнобойных. Они здоровенные, метров по пять и более длиной», — рассказывает подпольщик. Свернем в бараний рог. Удар ВС РФ у Запорожья открывает путь по тылам ВСУ Подробнее

Стоит вспомнить, что, помимо ж/д мостов, на Украине ещё функционирует Бескидский тоннель, который считается частью 5-го паневропейского транспортного коридора Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина. То есть все страны НАТО, которые поставляют оружие, технику и боеприпасы Киеву, перебрасывают военные грузы через этот тоннель. Вот какая, помимо мостов, «жирная» и важная цель.

Время итогов

«На данный момент можно сказать, что сегодня били неплохо и по энергетике, и по военным производствам, и по логистике. Но верификация ударов всегда занимает время. В нашем случае что-то определённое можно будет говорить через пару дней. Выдумывать я вам не хочу, но опять-таки скажу, удары были, судя по отсутствию электричества в большом количестве регионов и масштабам ремонтных работ, удары были очень хорошими», — пояснил Сергей Лебедев.