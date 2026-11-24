В ответ на атаки беспилотников российская армия наносит массированные ответные удары по энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, из строя выведена значительная часть генерирующих мощностей противника. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что среди приоритетных целей российских ударов находятся объекты энергетики, расположенные в том числе в районе Черноморского бассейна.

«В ночь на 23 ноября были нанесены удары в основном по элементам энергетики. Были по району Черноморского бассейна, где, по имеющейся разведывательной информации, энергетические объекты используются ВСУ. Мы их уничтожаем», — заявил Матвийчук.

Эксперт также привел оценку масштабов ущерба украинской энергетической системе. По его словам, последствия российских ударов уже затронули значительную часть генерирующих мощностей.

«Практически 55% генерации Украины — тепловой и электрической — выведено из строя и восстановлению не подлежит», — заявил собеседник aif.ru.

Матвийчук обозначил, что энергетическая инфраструктура сегодня остается одним из основных направлений атак российской армии.

«Дальнейшее поражение таких объектов может существенно осложнить обеспечение украинских войск электроэнергией и работу предприятий, задействованных в военном производстве», — подытожил Матвийчук.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ночь на 23 ноября поразили электроподстанцию в Днепропетровске, которая снабжала энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, по удар попала портовая инфраструктура в Измаиле Одесской области и сухогруз, транспортировавший грузы военного назначения и находившийся в Чёрном море юго-западнее Одессы. Для атака применялись беспилотники.