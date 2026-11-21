Новая операция возмездия в ответ на Крымский мост, унижение Зеленского со стороны США и другие события. Aif.ru собрал главное за неделю из сводок СВО

Удар возмездия одобрил лично Путин

Российская армия в ночь с пятницы на субботу провела масштабную атаку в ответ на действия ВСУ. Наши силы поразили все ключевые мосты через Днепр в Киеве, уничтожили множество энергетических мощностей, выжгли цели на территории Западной Украины и даже смогли запугать силы НАТО в Польше.

Атака ВС РФ в ночь шла волнами. Несколько пусков баллистических и крылатых ракет раз за разом шли к целям на территории Украины. В огне после атак оказались подстанции в Днепропетровской, Черниговской, Одесской, Львовской областях. Снова поражена ТЭЦ «Бурштынская», авиаремонтный завод во Львове. Также были ликвидированы ряд предприятий в Киеве и поражен мост в Затоке. Калибр смерти. Украинских боевиков перемалывают русские самоходки Подробнее

«Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения, а также три железнодорожных локомотива в районе ж/д станции «Днепропетровск» и один локомотив в районе ж/д станции «Коростень» Житомирской области», — сообщили наши военные, говоря о прочих потерях врага во время ночной атаки.

И это все еще, вероятно, далеко не полный список атакованных целей.

ВСУ атаковали Крымский мост

В начале недели ВСУ повредили Крымский мост во время массированного ракетно-дронового удара. Противник задействовал в атаке беспрецедентное число сил. В результате, как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на Крымском мосту оказалась повреждена основная балка арочного пролета и сама арка. Сейчас решается вопрос о сроках ремонта объекта.

После этого президент России Владимир Путин пообещал, что ВС РФ ответят за удар по Крымскому мосту. Причем действия, которые будут предприняты нашими войсками, окажутся гораздо более болезненными, чем атака ВСУ.

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Судя по статистике атаки, Крымский мост могли поразить при помощи западных технологий. Так, ударившая по мосту ракета FP-5 «Фламинго» транслировала кадры полета вплоть до момента попадания. Вероятно, что она была оснащена американским терминалом Starlink или Starshield и контролировалась оператором в течение всего полета.

«С учетом ограничений мог быть либо произведен взлом терминала Starlink, либо же мог быть использован другой вариант. Например, терминал мог быть вынесен на какой-то дрон или метеозонд, который выступал бы в качестве ретранслятора. И в результате такого обмана оператор до конца атаки мог использовать видеонаведение высочайшего качества. Путем передачи видеосигнала через сеть ретрансляторов или иные группировки такого качества не получить», — рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он также обратил внимание, что в атаке применялись технологии ИИ от американской фирмы Palantir. Они могли помочь рассчитать многие детали нападения на гражданский объект. Истребители в воздухе. Возмездие за Крымский мост вызвало панику в НАТО Подробнее

Правительство Франции признало развертывание войск на Украине

Власти Франции подтвердили, что занялись размещением на территории Украины воинского контингента. Как заявила Министр-делегат при Министре ВС Франции Алис Рюфо, некая «французская координационная структура, занимающаяся обучением солдат ВСУ и обслуживанием военной техники» действительно есть на Украине. После этого с подтверждением данных выступил и глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

Ранее журналисты RFI выяснили, что на территории «незалежной» действует тайная миссия военных из Пятой республики. Все бойцы, участвующие в ней, номинально отправляются в Польшу, а потом забрасываются через границу. При этом контингент на месте не участвует в боях, а занимается обслуживанием военной техники, тех же САУ Caesar и истребителей Mirage 2000, и обучением офицеров ВСУ.

Как много французов задействовано во всем этом неизвестно, однако речь идет якобы о небольшой группировке, которая достаточно часто ротируется.

Маск разнес Зеленского за вранье

Еще одно громкое заявление в четверг сделал глава SpaceX Илон Маск. По его словам, нелегитимный лидер «незалежной» регулярно лжет. Об этом он заявил, когда обсуждал введенные ограничения на работу терминалов Starlink. Бросил вызов. Зеленский решил раздраконить Россию новым обращением к США Подробнее

По словам Маска, действующее для Starlink ограничение на работу терминалов при скоростях до 130 км/ч — осознанное решение, так как спутниковая связь такого вида — коммерческий проект, который не должен применяться в оружейных системах. Для них существует специальная версия Starshield, подконтрольная Пентагону.

«Зеленский на самом деле просит использовать коммерческие спутники Starlink для наступательных военных действий. Мы отказали, как отказывали с самого начала конфликта. Точка», — подвёл черту Маск.

При этом он подчеркнул, что его не нужно просить как частное лицо принимать решение об убийстве, которое влечет за собой и гибель гражданских, а не только солдат. Говоря о последних, он так же, к неудовольствию сторонников Киева, заявил, что сейчас сочувствовать нужно солдатам обеих армий.

Трамп выступил против военной помощи Украине

Во время возвращения с форума АТЭС, проходившего в Шэньчжэне президент США позвонил с борта Air Force One участникам встречи «коалиции желающих» в Берлине. Как утверждает издание Politico, в диалоге с ними он выразил скептицизм относительно будущего финансирования «незалежной» со стороны Европы и поставил под вопрос целесообразность новых финансовых донаций.

Глава США обратил внимание, что наша страна действительно хочет мира, так что теперь Европе следовало бы сосредоточиться на поиске дипломатического пути его заключения. Также глава Белого дома резко раскритиковал европейскую военную помощь. По его словам, эти деньги можно было бы сэкономить и применить после окончания конфликта. Украина разрублена страшным ударом. Вскрыта жуткая правда о мостах в Киеве Подробнее

В то же время сама «коалиция желающих» решила, что накачка оружием Украины будет продолжаться. Кроме того, нелегитимный лидер Украины Зеленский заявил, что желает размещения военных баз на Украине. Причем пойти на это должны США.

«Заявление насчет баз — провокационный и прямой вызов. Москва четко говорит, что она не потерпит наличие иностранных баз и иностранных контингентов на Украине. А Зеленский продолжает эту тему и разрушает путь к миру», — рассказывает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Киев получит новое оружие из ЕС

Прошла на неделе и очередная встреча в формате «Раммштайн», уже 37-я по счету. Во время нее Германия и Норвегия решили выделить Украине 600 млн долларов на закупку противоракет PAC-2 и PAC-3 к Patriot, а также комплексы IRIS-T, радары, боеприпасы и БПЛА.

Лондон профинансирует на 240 млн фунтов ПВО «незалежной» и передаст более 1 тыс. ракет и РЛС. Ну а Франция и Бельгия скинутся авиацией. Из Парижа «незалежной» перепадут еще два Mirage 2000, а из Брюсселя — десяток F-16 и 100 млн долларов в фонд программы PURL. Суперудар! Только «Орешника» не хватает. Ракеты крушат мосты Киева Подробнее

Ситуация в районе Орехова

В течение недели ВС РФ вели упорные бои на запорожском фронте. Наши силы у реки Днепр продвинулись внутри Приморского, Степногорска, развивали наступление восточнее от них.

В то же время в районе Новопавловки, села, лежащего северо-западнее Орехова, ВС РФ форсировали реку Конка и продвинулись за нее. Тем самым наши части стараются постепенно сократить возможности снабжения гарнизона города.

Внутри Орехова и укрепрайона идут тяжелые для сторон бои. ВСУ стремятся прорваться в Малую Токмачку и Новоданиловку, а наши части отбивают его накаты.

Севернее, в районе реки Верхняя Терса, ВС РФ фактически закончили разгром линии обороны и переносят усилия на район поселка Широкое и узел обороны, обустроенный там. Его занятие позволит нашим дроноводам подавлять силы украинской армии в Орехове.

Обстановка в районе Доброполья

Русские части у Доброполья постепенно продавливают оборону ВСУ в районе Белозерского. Также заметен перенос внимания наших сил в район трассы Доброполье — Дружковка. В течение недели ВС РФ добились там значительных успехов, в том числе освободили село Лидино.

В целом же, как рассказывает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, у города идут бои в районах Белозёрского, Весны, Благодати, Роганского, Сергеевки, Староварваровки. Ночной залп возмездия. Сорваны воздушные планы ВСУ в Сумской области Подробнее

Бои у Славянска

В районе Славянска ВС РФ постепенно возвращают свои позиции. За последние недели наши силы смогли восстановить контроль над Калениками и выбили врага из части Рай-Александровки, куда тот прорвался во время очередной попытки изменить конфигурацию фронта.

«Оба участка имеют значение для дальнейшего развития боёв на подступах к Николаевке и Славянску», — отмечает Лебедев.

В то же время южнее этих рубежей ВСУ продолжают свои атаки, и наши войска вынуждены реагировать на операции киевской армии, отбивая атаки противника.

«В ближайшие дни ожидаю продолжения встречных боёв. Наиболее важным будет не столько занятие новых территорий, сколько закрепление российского контроля над Калениками и Рай-Александровкой при одновременной стабилизации обстановки южнее. Быстрого перелома на всём направлении пока не просматривается», — приводит анализ Лебедев.