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Сводка СВО за 11 сентября. Эскадрилья наносит удар! Такого Киев не ожидал

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э. / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Под Краматорском и Славянском российская авиация устроила украинским войскам самую настоящую бойню. За несколько дней бомбовыми и ракетными ударами уничтожены залитые в бетон, сильно укреплённые позиции ВСУ и разрушена боевая логистика. Ударами авиации обрушены автомобильные и железнодорожный мосты в Краматорске и Славянске. По оценкам военных экспертов, это напоминает системную картину подготовки к большой наступательной операции, когда район боевых действий максимально изолируется от тыловой логистики и сосредоточения вражеских резервов, которые могли быть переброшены на помощь обороняющемуся гарнизону.

Накануне мощнейший удар силами эскадрильи из 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34 российские ВКС нанесли по мостам и опорным пунктам в Краматорске, а сегодня бомбовым ударом был снесён железнодорожный мост в Славянске. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале. Он отметил, что идёт методичное разрушение транспортных коммуникаций с давлением на оборону ВСУ по периметру городов Славянско-Краматорской агломерации. Лебедев отмечает, что уничтожение маршрутов заставит лихорадить всю оборону ВСУ в поисках новых безопасных маршрутов доставки грузов. Но о безопасности в условиях, когда российская авиация выходит на «охоту», говорить бесполезно. Любая самая тайная тропинка превращается в «дорогу смерти».

Летело и взрывалось так, что вся Украина стояла на ушах от ужаса, что и по ним сейчас полетят русские ракеты.
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Стираем Украину и её «военку» в пыль

Зеленский, возможно, визжит от ужаса у себя в бункере, когда приходят сообщения о том, что ВС РФ нанесли очередной удар возмездия по военным объектам на Украине. Сейчас трудно сказать, возвращается ли Зеленский из-за границы или записывает все свои обращения где-нибудь в Лондоне на фоне зелёной стены, к которой потом подставляют изображения кабинета или улиц Киева. Но если клоун бывает в Киеве, то ему не до смеха. Даже сидя в бункере на глубине 100 метров, он всё равно почувствует, как трясётся земля от взрывов. Это в Киеве и пригородах взлетают на воздух склады с боеприпасами, беспилотниками, ракетами и военные заводы. Только за сегодняшний день, а сами понимаете, ещё не вечер, в Киеве был уничтожен крупнейший дата-центр, работавший на ВСУ, с огромным объёмом секретной информации, и логистический центр в Гостомеле. Он был забит под завязку боеприпасами, полученными по каналам НАТО, поэтому нескольких реактивных «Гераней» хватило, чтобы разнести вдребезги склады на большой площади. Взрывы были такой силы, писали украинские соцсети, что в Киеве многоэтажки на северо-западных окраинах города раскачивало, как деревья во время ураганного ветра.

Удары по объектам и целям ВСУ не прекращались целый день. Начиная с 13 часов дня по московскому времени, когда вслед за утренне-ночной пошла дневная серия ударов, сообщения о взрывах и пожарах приходили из большинства областей Украины. Прилетело сегодня даже по западным областям. Опять грохотало в Ровно и на Волыни. Под ударами возмездия весь день были Сумская, Днепропетровская, Житомирская, Черниговская, Харьковская, Николаевская, Одесская области.

Впереди, скорее всего, Украину ждёт жаркая и огненная ночь.

В документах фигурирует и производство корпусов для противопехотных мин и компонентов для FPV-дронов.
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Бои по направлениям

На херсонском направлении войска группировки «Днепр» в течение всего дня наносили удары по военным объектам украинского режима на правом берегу Днепра. Ударами артиллерии и дронов-камикадзе были уничтожены площадки с техникой ВСУ и аэродромы для запуска беспилотников в сторону Крыма и кавказского побережья.

На добропольском направлении идут наступательные бои на южных и северо-восточных окраинах Доброполья. Российские войска уже зашли в город и закрепляются в отбитых у противника домах, постепенно расширяя зону безопасности и накапливая силы. Минобороны РФ в сводках СВО отмечает, что в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери ВСУ — самые высокие, как в среднесуточном, так и в итоговом недельном показателе. За период с 5 по 11 сентября войсками группировки «Центр» было уничтожено 2820 боевиков, 84 единицы боевой техники и три артиллерийских орудия крупного калибра.

Выбиваем тылы. ВС РФ разбомбили склад ВСУ в ДНР

Южная группировка войск уничтожила укрытие, НРТК и склад ВСУ в ДНР.
Южная группировка войск уничтожила укрытие, НРТК и склад ВСУ в ДНР. © Министерство обороны РФ
В районе Славянско-Краматорской агломерации разведчики 6‑й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два НРТК.
В районе Славянско-Краматорской агломерации разведчики 6‑й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два НРТК. © Министерство обороны РФ
Данные комплексы обеспечивали подвоз материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника.
Данные комплексы обеспечивали подвоз материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника. © Министерство обороны РФ
В результате нескольких попаданий FPV-дронов склад ВСУ вместе с хранящимся в нем имуществом был уничтожен.
В результате нескольких попаданий FPV-дронов склад ВСУ вместе с хранящимся в нем имуществом был уничтожен. © Министерство обороны РФ

Выбиваем тылы. ВС РФ разбомбили склад ВСУ в ДНР

Южная группировка войск уничтожила укрытие, НРТК и склад ВСУ в ДНР.
Южная группировка войск уничтожила укрытие, НРТК и склад ВСУ в ДНР. © Министерство обороны РФ
В районе Славянско-Краматорской агломерации разведчики 6‑й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два НРТК.
В районе Славянско-Краматорской агломерации разведчики 6‑й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два НРТК. © Министерство обороны РФ
Данные комплексы обеспечивали подвоз материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника.
Данные комплексы обеспечивали подвоз материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника. © Министерство обороны РФ
В результате нескольких попаданий FPV-дронов склад ВСУ вместе с хранящимся в нем имуществом был уничтожен.
В результате нескольких попаданий FPV-дронов склад ВСУ вместе с хранящимся в нем имуществом был уничтожен. © Министерство обороны РФ

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ПолитикаВ миреМинобороны РФспецоперация на Украинепотери ВСУнаступление ВС РФ
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