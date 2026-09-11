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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Жжем бомбами. ВС РФ взорвали мосты в Славянске, город разрублен на части

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Задача по ликвидации серьезных укрепрайонов ВСУ в Донбассе сейчас крайне актуальна.
Задача по ликвидации серьезных укрепрайонов ВСУ в Донбассе сейчас крайне актуальна. Министерство обороны РФ

Российская армия разделила Славянск на две части. Наши войска уничтожили последний мост, который еще функционировал на территории города. Объект в районе комбината Масложир был взорван управляемой авиабомбой.

Разрушаем систему логистики

Удары по переправам внутри Славянска и Краматорска ВС РФ наносили длительное время. Сейчас подошел закономерный финал для одного из городов. Все переходы и мосты в сторону Краматорска и Изюма в Славянске уничтожены. Из-за этого противник уже говорит о проблемах с логистикой и рисках, которые это несет во время будущих наступлений.

И это лишь один элемент противостояния, который показывает накал боев за Славянск и Краматорск. На фоне такого нет ничего удивительного, что в США уже говорят о том, что ВС РФ «методично освобождают» весь пояс крепостей врага, созданный в Донбассе.

Так, CNN замечает, что противник стремился сформировать серьезную оборону в четырех городах ДНР из-за того, что далее идут равнины и поля. Однако эта идея у ВСУ сейчас не выгорает, ведь ВС РФ справляются с ситуацией и уже освободили первый город-крепость  — Константиновку.

Российские передовые части нанесли удар, формирующий клин между оборонительными системами в районах Краматорска и Славянска.
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Таких авиаударов еще не было

Как рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, ВС РФ действительно нарастили число ударов по агломерации. Все входящие в нее города находятся под огнем. В качестве одного из наших крупных успехов офицер вспомнил атаку, произведенную по Краматорску. Во время нее был нанесен один из самых сокрушительных бомбовых ударов за все время боев за агломерацию.

«По-моему, несколько дней назад был нанесен один из массовых ударов. До 12 самолетов Су-34 с полным боекомплектом были задействованы во время него. Сброс бомб был проведен на два участка промзоны, где находились крупные предприятия. В их районе ВСУ развернули мощный укрепрайон, который и был накрыт. Одной из целей был командный пункт, который мог отвечать за оборону Краматорска. Результат налицо — состояние предпаники у частей противника», — рассказывает собеседник.

Как уточняет офицер, удар наносился бомбами весом от 250 до 500 кг. «В результате такого хорошего удара укрепрайон, скорее всего, был полностью уничтожен, а склады и личный состав понесли тяжелые потери. Здесь наша разведка сработала хорошо, мы знали, что там есть и в каком состоянии», — подчеркивает Попов.

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Тучи все темнее

Попов обращает внимание, что задача по ликвидации серьезных укрепрайонов ВСУ в Донбассе сейчас крайне актуальна. Наши войска все активнее начинают работать у городов агломерации, так что преодоление обороны для формирования изолированных очагов обороны — первостепенная задача наших сил.

«Славянско-Краматорская агломерация и соседние с ними Красный Лиман, Дружковка, Доброполье — одно из оперативно-стратегических направлений этой осени. Наши войска здесь, вероятно, сосредоточатся на прорубании клиньев, которые будут делить район боев минимум на четыре части. Вероятно же, для удобства, он может быть разделен и на 6 частей. А это уже говорит о двух вещах. Первая из них — рост интенсивности боев. Второй — достаточное число сил и средств с нашей стороны», — отмечает собеседник.

По его оценкам, следующим шагом, на который пойдут ВС РФ после формирования клиньев, станет их замыкание для последующего разгрома. Однако, вновь подчеркивает офицер, ВС РФ предпочтут зачистке тактику блокады для изматывания врага. Это позволит сохранить нам свои силы живыми. «Да, в этом случае бои будут идти дольше, но потерь мы понесем меньше», — подводит итог Попов.
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ПолитикаВ РоссииВС РФСлавянскКраматорскВСУспецоперация на Украине
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