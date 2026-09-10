Удар в тыл. ВСУ в Орехове гнутся, маневр ВС РФ срывает план Киева

Российские войска в районе Орехова продолжают нанесение ударов в тыл группировке ВСУ и заходы со стороны Новопавловки. При этом в самом городе ситуация развивается все динамичнее, а бои могут перетечь в село Преображенка, лежащее на противоположном берегу реки Конка.

Заходим с двух сторон

Российская операция в Орехове развивается сейчас стремительно. ВС РФ силами группировки «Днепр», заняв позиции у Новопавловки, начали наносить удары в тыл противнику и охватывать город с северо-запада. Одновременно с этим продолжаются удары со стороны Новоданиловки и юго-западных окраин города, где ВС РФ смогли закрепиться.

«Наши войска уже заняли большую часть города и пытаются дожать противника. Если никаких форс-мажоров не случится, то наши войска смогут освободить и Орехов, и Преображенку», — отмечает военблогер Юрий Подоляка.

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По его словам, занятие населенных пунктов позволит русской армии улучшить ситуацию и начать движение на север, к линии обороны противника, выстроенной севернее города еще несколько лет назад.

«Конечно, придется очень серьезно драться, потому что там подготовленные укрепления противника, но если группировке войск „Восток“ удастся обойти эту линию обороны со стороны Верхней Терсы, то это поможет успешно двигаться на Запорожье», — подчеркивает эксперт.

Однако пока «Восток» занят тяжелыми боями с силами ВСУ, которые пытаются продавить правый фланг. ВС РФ на этом рубеже сейчас отразили атаки, стабилизировали ситуацию, однако полностью ресурс врага еще не истощился, так что боевая работа продолжается.

«По всей линии фронта идет встречное сражение, хотя, конечно, больше здесь атакует противник. Между тем фронт в целом стабилен. Больших успехов противнику не удаётся добиться», — завершает Подоляка.

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Противнику крайне тяжело

В то же время ВСУ в районе Орехова приходится крайне туго. Источники врага открыто говорят: преимущество в небе — за ВС РФ. Наши операторы БПЛА «Молния-2», FPV-дронов и других машин отсекают логистику и делают практически невозможными любые перемещения. И это на фоне продолжающегося штурма.

Кроме того, враг замечает еще одну интересную деталь — ВС РФ не сбавляют темпы наступления, они остаются стабильно высокими. В таких условиях заметно расширение «серой зоны» на территории укрепрайона. Выходит, что оборона противника перестала справляться с нашим натиском. И здесь сильнее всего ВСУ пугают именно операции в районе Малой Токмачки. Как полагает враг, именно от нее ВС РФ попробуют прорваться к Преображенке. И если мы справимся, то это окажет серьезнейшее давление на оборону противника.

«Один из главных ударов»

Генерал-майор Владимир Попов признает, что сейчас ситуация на ореховском участке фронта крайне важна для нашей кампании. «Бои там можно сравнить по важности с боями за Славянск, Краматорск, „котел“ в районе Харькова. Это один из векторов наших ударов, которые ведут к перелому всей кампании», — подчеркивает офицер.

Он объясняет это тем, что Орехов, несмотря на длительные бои, не потерял своей значимости: в городе есть перекресток четырех дорог — железной и трех автомобильных. В результате ВС РФ могут вдоль них наступать почти в любом направлении.

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«Есть недалеко еще и рокадная дорога, которая частично хоть и перерезана, но продолжает играть роль для тех частей, которые находятся севернее. По ней частичное снабжение еще может идти. А это значит, что движение по ней может привести к серьезным проблемам у тех сил, которые работают в полосе обороны, выстроенной вдоль реки Верхняя Терса», — разъясняет генерал-майор.

Так что, полагает Попов, сейчас сложилась такая ситуация, при которой освобождение Орехова принесет ВС РФ достаточно много стоящих результатов. «На левом берегу Днепра фронт будет еще сильнее отодвинут от Энергодара, что дополнительно обезопасит город. В глубоком тылу наступающих сил останется ЗАЭС. ВС РФ получат выход к предместьям Запорожья и упростят свое наступление за счет движения по дорогам, а не через черноземы и поля, которые поздней осенью станут непроходимыми для техники. Так что освобождение города дает нам много преимуществ», — завершает эксперт.