Рубят на части. ВС РФ решили, как будут громить ВСУ в харьковском «котле»

Российская армия за счет успехов, достигнутых в минувшие сутки, добилась больших результатов и смогла отсечь еще одну часть харьковского «котла». В районе Ольховатки ВСУ оказались зажаты со всех сторон. И это, отмечают военные эксперты, только начало применения нашей тактики по разгрому окруженных соединений врага.

Будем крушить по частям

Военный эксперт Геннадий Алехин, обсуждая успехи под Ольховаткой, отмечает, что наши войска выбрали тактику, которая расходится с опытом разгрома прошлых «котлов», создаваемых в зоне СВО.

«Сейчас идет одновременное разрезание отдельных участков и некоторых отдельных районов внутри „котла“, вследствие чего образуются, образно говоря, малые „котлы“. Что они из себя представляют? Зачастую это несколько населенных пунктов, где противник располагает свои опорники или районы обороны. В случае с опорниками речь идет о размещении там взвода солдат. Районы обороны удерживают соединения от роты до батальона», — объясняет собеседник.

По его оценкам, ситуация в районе Ольховатки и становится примером такого окружения. «Само село — более-менее укрепленный район обороны, и, в отличие от мелких населенных пунктов, которые можно занять силами 1-2 штурмовых групп, тут так не выйдет. В результате вокруг Ольховатки формируется свое кольцо, после чего его планомерную зачистку начнут наши штурмовики. В целом же уже можно говорить о том, что формируется сразу несколько таких окружений на территории харьковского „котла“», — подвел итог собеседник.

Клещи на шее Драпатого. ВС РФ готовятся к взлому обороны Дружковки Подробнее

Выбор между прорывом и сдачей в плен

Между тем у врага ситуация становится все хуже. Как обращает внимание генерал-майор Владимир Попов, внутри «котла» у границы ВС РФ зажали около 12 батальонов пехоты и часть сил, которые шли на помощь к окруженным частям.

«Сколько их там, я сказать не берусь, но число значительное. Внутри держат оборону части пограничников, рядовые соединения и неонацисты, которые шли на выручку своим. И с учетом складывающейся обстановки есть три варианта действий ВСУ. Первый из них — осуществить попытку прорваться крупными силами в юго-западной части окружения. Однако это будет лобовой удар на подготовленные наши позиции. Второй вариант подразумевает нанесение серии локальных ударов для растягивания обороны и попытку прорыва через „котел“ для формирования коридора. Естественно, что оба варианта нами рассматриваются, и мы готовы их встречать. Я уверен, что если ВСУ попытаются прорваться, то наши обрушат на них огневой вал», — анализирует собеседник.

Однако, считает он, в текущих реалиях просматривается и третий из возможных сценариев — сдача в плен. «В случае если ситуация в „котле“ будет планомерно ухудшаться, то противник вряд ли будет держать там оборону до конца. Вероятно, что он предпочтет поднять белый флаг и сдаться. Впрочем, скорее всего, эту декаду они еще продержатся точно. Что будет дальше, уже зависит от состояния врага и его готовности сложить оружие», — рассказывает эксперт.

«Мастер по котлам» в деле. ВСУ в панике из-за скрытного наступления ВС РФ Подробнее

«Котел» на 2 тыс. вояк

Сейчас, судя по официальным данным, в харьковском «котле» зажаты от 1,7 до 2 тыс. солдат ВСУ. При этом Киев активно проводит маневры с целью спасти свои соединения и вывести их из окружения. Для этого он уже неоднократно вводил в бой части наемников и прочие отряды, однако результата это не дало. И, вероятно, уже не даст.

ВС РФ, в свою очередь, настроены на полный разгром сил врага. После зачистки сил врага на этом участке фронт отодвинется от границы страны на 20 км. Кроме того, это сформирует условия для дальнейшего наступления на хорошо укрепленный узел обороны — Великий Бурулук. А уже после его взятия русская армия сможет наступать в совершенно разных направлениях: к Печенежскому водохранилищу, Чугуеву или даже Балаклее.