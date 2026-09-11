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Новости СВО за 11 сентября. Половина Украины трясется от ударов возмездия

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Минувшей ночью и утром ВС РФ провели массированную атаку по военным и критическим объектам Украины.
Минувшей ночью и утром ВС РФ провели массированную атаку по военным и критическим объектам Украины. www.globallookpress.com

Минувшей ночью и утром ВС РФ провели массированную атаку по военным и критическим объектам Украины. По информации координатора украинского подполья Сергея Лебедева, взрывы прогремели в 12 областях «незалежной».

Так, например в Запорожье реактиные «Герани» ударили по стоянке грузовых автомобилей, месту сборки БПЛА и небольшому складу готовой продукции. В оккупированном Славянске корректируемая авиабомба уничтожила железнодорожный мост через реку, связывавший центральную часть города с восточными пригородами. Тем самым нарушив логистику врага.

В Днепропетровской области четыре КАБ выжгли тыловые позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 48 км от линии фронта. Сообщают о нескольких десятках погибших. А Киеве наши дроны сожгли две АЗС.

Летело и взрывалось так, что вся Украина стояла на ушах от ужаса, что и по ним сейчас полетят русские ракеты.
Война уже пришла в Киев. Это не просто удар — жители в ужасе бегут из города Подробнее

Охватываем Доброполье

Бойцы российской группировки войск «Центр» освободили Новогришино в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Военкор Александр Коц уточняет, что это село расположено в четырех километрах к юго-западу от Доброполья – важнейшему пункту обороны ВСУ. Если взять этот город, то наши бойцы смогут наступать на Славянск и Краматорск с запада. Одновременно на Доброполье оказывается давление и с северо-запада.

Кроме того, подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Зоревка в Запорожской области. Следующей целью наших войск на этом направлении может стать крупный поселок городского типа Терноватое.

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Ситуация на направлениях

На краснолиманском участке продолжаются тяжелые бои у Лимана, Дробышево, Колодезей и Редкодуба. ВС РФ контролируют юг города, остальная часть - «серая зона», пишет военный корреспондент Евгений Лисицын.

На константиновском направлении наши диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) уже заходят на юго-западные окраины Дружковки. Штурм города не за горами. Также неподалеку идут бои в Алексеево-Дружковке и у Куртовки.

На добропольском фронте не утихает сражение за за Сергеевку, наши бойцы заняли восточную часть населенного пункта. А на северском – бои идут у Великой Пустоши и Николаевки.
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