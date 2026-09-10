Штурм Доброполья. Бойцы уже точат ножи для рукопашной: бойня будет кровавая

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» зашкаливают — 415 боевиков убитыми и ранеными за сутки. Это самый высокий показатель украинских потерь среди всех направлений спецоперации. Даже на харьковском участке фронта, где войска группировки «Запад» уничтожают окружённых в лесах нацистов, показатели ниже — немногим более 200 солдат и офицеров ВСУ в сутки. По мнению военных экспертов, это может говорить только об одном — высочайшем накале сражения у Доброполья и отличном планировании операции командованием группировки «Центр» ВС РФ.

Доброполье «краснеет» на глазах

Термин «краснеет», который используют российские военные, обозначает, что территория, которая раньше контролировалась «синими», то есть украинскими боевиками, или была «серой», по сути, ничей, становится российской. Причём мы туда не только заходим, но и закрепляемся, и начинаем расширять плацдарм. Таких «красных» пятен на карте Доброполья уже много.

Командование группировки «Центр» использует проверенную тактику инфильтраций в оборону противника небольших штурмовых групп, состоящих из опытных, понюхавших пороху штурмовиков. А затем на занятые плацдармы будут заводиться более крупные подразделения российских войск, которые начнут тот самый яростный и кровавый штурм, доходящий до рукопашных схваток, отличающий российских штурмовиков от боевиков ВСУ, прошедших подготовку на полигонах НАТО.

Мышиная тактика. ВСУ зарываются под землю как крысы Подробнее

«Штурм — вещь молниеносная. Если заскочил в окоп противника, то уже не зевай. Очередь, граната, очередь, граната. Главное — простреливать направление, куда ты наступаешь, — рассказывает штурмовик-ветеран с позывным Мастер. — Ни разу не было такого, чтобы украинские боевики долго вели бой глаза в глаза. Когда начиналась бойня в окопах, они всегда быстро откатывались. В целом, это их хитрость. Так как позиции пристреляны, то, отходя, они давали возможность артиллерии обрабатывать окопы, на которые мы зашли. Но и мы же не лыком шиты. Если было время — укреплялись, и нас уже никакой „артой“ не взять, а если окопы были разрушены, то немного отходили, готовили огневые точки, а когда противник пытался нахрапом вернуться, то открывали огонь на поражение. Штурм без хитрости и смелости обречён на поражение».

Бои на окраинах

Основные бои в Доброполье пока разворачиваются на окраинах. Российские штурмовики уже закрепились в Анновке, которая освобождена, и пробиваются на юг, заняв несколько домов на северных окраинах. Тут организуются взводные опорные пункты, операторы дронов-камикадзе и разведчиков находят позиции, размещаются и начинают работу по переднему краю противника.

Надо бить! Смогут ли удары по мостам через Днепр поставить Киев на колени Подробнее

На южном фланге Доброполья штурмовики группировки «Центр» обошли село Доброполье, являющееся последним населенным пунктом, который ВСУ контролировали на юге Доброполья. Пока село под ВСУ, но удары в обход, по сути, зажимают гарнизон в «тиски» между двумя наступающими группами штурмовиков ВС РФ. Эксперты отмечают, что пока боевики имеют возможность откатиться в город, но после закрепления наших войск на окраинах они окажутся отрезанными. А это плен или уничтожение.

Стоит отметить, что ситуация у Доброполья развивается очень динамично, и через несколько часов мы можем узнать, что наши парни продвинулись ещё на несколько сотен метров вперёд.