В зоне СВО был ликвидирован младший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уроженец Запорожской области Сергей Шрамко, предавший своих земляков. О его бесславной гибели сообщают СМИ «незалежной».

Гнил больше года

По информации прессы, Шрамко родился в 1995 году в поселке Железнодорожное (Зализничное) Запорожской области. Здесь он окончил школу. А позже получил высшее образование в Таврическом государственном агротехнологическом университете.

На момент начала СВО работал в Ореховском районе на различных агропредприятиях. Русского мира он не принял и перебрался в оккупированное Запорожье, где внезапно переквалифицировался в ювелира.

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Но в 2024 году изменника мобилизовали. Примечательно, что сразу в пекло Шрамко не бросили — уже тогда в ВСУ образовался дефицит офицерского состава, поэтому боевика отправили на командирские курсы в Национальной академии сухопутных войск. Также он прошел подготовку стандартам НАТО в Польше.

Только получив погоны младшего лейтенанта, офицер был брошен в Донбасс, в Покровский район. Здесь он 24 мая 2025 года «пропал без вести». Лишь на днях было установлено, что Шрамко был уничтожен российским огнем вместе с группой своих побратимов. Кстати, 10 февраля этого года его родина — Железнодорожное — была освобождена российской армией.

Смерть предателям

Изменников, предавших свой народ и землю, их же земляки — наши бойцы — уничтожают без пощады. Список мертвых предателей постоянно пополняется.

Так, в середине августа стало известно о ликвидации в Краматорском районе ДНР уроженца Славянска Константина Соломакина. Он тоже не принял русского мира и остался жить в оккупированном Краматорске, пока в 2025 году его не забрали в армию. Характерно, что похоронили Соломакина не в родной земле, а во Львовской области.

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В июне в Днепропетровской области огнем российской армии на тот свет отправлен уроженец донецкого Украинска Алексей Голиков. Он воевал против России с октября 2023 года, параллельно повышая квалификацию. Боевик окончил курс тактического уровня в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, получив офицерские погоны.

Незадолго до этого прямо в ад из ДНР отправился майор Дмитрий Пономаренко. Он родился в Бахмуте (Артемовске), служил в полиции, откуда и загремел на фронте. Интересный факт — офицер служил в батальоне по борьбе с беспилотниками, но именно наш дрон уничтожил его.