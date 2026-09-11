Красная тревога в Киеве. «Русский крест» стирает Украину Зеленского в пыль

Баллистические и гиперзвуковые ракеты — страшное и беспощадное оружие. Но эти ракеты применяются только по особым целям, если цена вопроса военный завод, штабной бункер или крупная ж/д станция. А вот ударные беспилотники, массовые, недорогие и снайперски точные способны решать большой спектр задач, иногда заменяя даже ракеты.

С появлением и началом массового применения в конфликте на Украине реактивных беспилотников коренным образом изменились характер и тактика российских ударов возмездия. Западные военные эксперты обратили внимание, что украинские ПВО перестали сбивать не только баллистические ракеты, но и российские реактивные БПЛА.

Особенно Запад и Киев пугают «Герани» четвёртой и пятой серии. «Герань-5» в украинских соцсетях за характерную форму уже назвали «русский крест». Её появление на радарах тут же отзывается на земле сигналами воздушной тревоги. Причём объявляется красный, самый высокий уровень опасности, который обычно соответствует лишь ударам баллистических ракет.

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Недосягаемая высота «русского креста»

Время винтовых «Гераней» не закончилось, просто им на смену пришли реактивные модели, а менее скоростные «сёстры» заняли свою нишу в новой тактической схеме, разработанной российскими военными для прорыва эшелонированной обороны ПВО противника.

«Сейчас принято говорить, что у ВСУ не хватает ракет и что ПВО у них дырявая. Поверьте, врага не стоит недооценивать, — объясняет военный эксперт Александр Ивановский. — Они многому научились за годы конфликта, к тому же весь Запад поставляет им зенитные и противоракетные системы. Им есть, чем отбивать наши атаки, но дело в том, что мы их всегда обходим на пару шагов. Разрабатываем ударные средства, которые они сбивать какое-то время не могут. Когда находят „противоядие“, мы им подсовываем новую проблему. Например, по атакам беспилотников, мы сейчас научились достойно использовать и „Герани-2“ с поршневыми двигателями, и реактивные „Герани“ четвёртой и пятой серий. При массированной атаке они могут работать каждая на своём высотном эшелоне: „двойки“ низко, „пятёрки“ на высоте до 7 километров».

Эксперт пояснил, что на высоте в семь километров реактивные «Герани» и «Бандероли» могут прорывать систему ПВО и практически не подвергаться ударам. На этой высоте у них «естественный враг» это авиация противника, а все наземные комплексы ПВО либо не добивают до этих высот, либо им слишком дорого работать мощными ракетами по «копеечным» БПЛА.

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Цифры говорят сами за себя

Для примера эксперт привёл данные ТТХ вооружения, которое у ВСУ работает по беспилотникам. Например, знаменитая немецкая, весьма эффективная, зенитная установка Gepard может сбивать цели на высоте до 3,5 километров, а современная Skyranger-35 смогла поднять эту планку до 4 километров, тот же американский Stinger работает до 3,5 километров, а французский Mistral на 6 километров.

«Сами видите, что на стадии подхода к цели наши реактивные беспилотники недосягаемы. Их видно на радаре, но сбить не реально, — разъясняет Ивановский. — Спускаясь ниже, БПЛА, конечно, становятся досягаемы, но это уже стадия атаки, вертикальное пике, причём с возможностями маневрирования, и попасть в такую машину непросто».

Эксперт обратил внимание, что в статистике украинских ПВО, даже при всей их «завирательности», количество российских реактивных БПЛА минимально, а «Бандеролей» и «Гераней-5», которые уже ближе по классу к крылатым ракетам, вообще близко к нулю. Так что у ВС РФ есть немало средств, которыми можно наносить эффективные удары возмездия, а «Орешник» пока прибережём для «жирных» целей. Уж им, если бахнем, то чертям места будет мало.