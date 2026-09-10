Смертельный трюк. Раскрыта вся правда об истории с покушением на Зеленского

Стало известно, что стоит за историей о покушении боевого дрона на Владимира Зеленского.

Пока мировые СМИ обсуждали «чудесное спасение», в Молдавии разнесли миф о противостоянии главы киевского режима угрозе с воздуха в пух и прах.

Выяснилось, что президентский самолет вообще не взлетал в момент инцидента.

Эксперты рассказали aif.ru, кто стоит за провокацией. След выводит к самому виновнику переполоха — Зеленскому и его команде креативщиков из бывших игроков КВН.

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С чьей подачи норвежский премьер запустил утку

Информация об угрозе столкновения самолета Владимира Зеленского с беспилотником пошла от премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. 9 сентября 2026 года норвежская государственная телерадиокомпания NRK процитировала его слова о том, что самолет президента Украины «едва не столкнулся с дроном, когда должен был взлететь из Молдовы».

«В его самолет чуть не попал дрон, когда он взлетал из Молдовы. Это реальность, с которой ему приходится иметь дело», — заявил Стёре.

Позже он добавил, что «такова реальность, в которой живет Зеленский».

При этом, как отмечали наблюдатели, норвежский премьер не привел никаких доказательств, не назвал источник информации и не уточнил ни принадлежность дрона, ни реальную дистанцию до борта. Заявление мгновенно разлетелось по мировым СМИ.

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Кишинев выступил с резким заявлением

Однако совсем скоро шоу Зеленского провалилось. Спикер парламента Молдавии от правящей партии «Действие и Солидарность» Игорь Гросу выступил с прямым опровержением.

«Самолет Зеленского находился на земле, он не взлетал. После того как дрон покинул наше воздушное пространство, его самолет вылетел», — заявил чиновник. Он отметил отсутствие угрозы воздушному судну украинского лидера.

Согласно официальной версии, днем 8 сентября молдавские власти временно закрыли воздушное пространство из-за появления беспилотника, который, по данным Кишинева, проник со стороны Украины. В этот момент самолет Зеленского как раз находился в аэропорту. Из-за ограничений задержались три рейса на вылет и четыре на посадку.

Беспилотник, как выяснилось, упал у села Старые Михайлены Рышканского района — примерно в 160 километрах от аэропорта Кишинева. Молдавские военные отслеживали его до пересечения границы с Румынией, после чего воздушное пространство вновь открыли, и борт Зеленского спокойно вылетел в Норвегию.

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Экс-депутат Верховной Рады раскрыл, зачем был нужен «смертельный номер»

Экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, с какой целью Зеленский придумал это шоу с БПЛА.

Ведь только со слов представителей Украины норвежские политики могли узнать всю историю.

«Зеленский — артист, он играет роль. Как и всякий артист, он имеет две составляющие: слава и гордыня. Он всегда хочет быть в фокусе событий, чтобы о нем писали каждый день. И это понятно, это нужно для сбора денег», — заявил Олейник.

По его словам, Зеленский «пытается героизировать себя с точки зрения возможного покушения на его жизнь».

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«Главное, что история прозвучала. А уж был там этот беспилотник, не был — это все до лампочки. Сейчас они еще что-нибудь придумают. Им же надо постоянно держать в фокусе информационную международную повестку, внутри страны показывать, какой Зеленский герой», — подчеркнул экс-нардеп.

И добавил, что напоминание о студийных съемках на фоне стелы в Запорожье — лишнее подтверждение того, что «мы имеем дело не просто с артистом, а мошенником и аферистом международного уровня».

Сценарий от спичрайтера и закон о пожизненной охране

Олейник пошел дальше и предположил, откуда растут ноги у этой постановки.

«Я не исключаю, что сценарист Костюк, который писал сценарий для „Слуги народа“, продолжает прописывать эти вещи. Это реалити-шоу», — заявил он.

По мнению Олейника, вся эта история с «едва не сбитым» самолетом — не просто пиар, а прикрытие для вполне конкретной законодательной инициативы.

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«Сейчас в парламент внесли законопроект, что президенту, членам его семьи и другим негодяям нужно предоставить пожизненную охрану. Я не исключаю, что они теперь будут говорить: вот, видите, была попытка покушения», — пояснил экс-нардеп.

Действительно, в Верховную раду был внесен законопроект, предлагающий обеспечить Зеленского и его семью пожизненной государственной охраной — даже после ухода с поста, если только он не будет смещен через импичмент. Авторы инициативы предлагают увеличить штат Управления госохраны с 3000 до 5500 человек.

Маршрут Зеленского довел до Канады

Тем временем маршрут Зеленского продолжается. Вместе с женой Еленой он вылетел из Норвегии, где они находились 8–9 сентября и посетили похороны короля Харальда V. По пути в Канаду президентский борт сделал остановку в Исландии.

В ходе транзитной остановки 9 сентября Зеленский провел встречу с главой МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Ключевыми темами переговоров стали подготовка Украины к зимнему периоду, попытки договориться о системах ПВО, а также финансовые взносы Исландии в «Фонд энергетической поддержки».

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Вечером 9 сентября украинская делегация прибыла в канадский город Калгари, где начались переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни. Помимо Калгари, Зеленский планирует выступить перед членами кабинета министров в городе Банф, а также посетить Торонто и Норт-Бей до завершения визита 11 сентября.

Во время мощной серии ударов по Киеву, глава украинской власти предпочитает держаться подальше от столицы — в прямом смысле, на другом конце света.